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17 Media分享如何以自動化驗證方式降低審核遭拒、無預警下架風險

2019-07-26 16:07楊又肇

17 Media稍早透過第二屆17直播技術分享會17 Tech Night，由iOS工程技術團隊分享在直播app開發過程背後細節，其中包含在用戶眾多情況下所面臨挑戰，以及初期在蘋果嚴格審查條款面臨下架問題。

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繼承上次分享直播平台背後技術，17 Media此次針對目前累積超過4200萬名用戶，同時月活躍人數超過100萬的使用情況，在將近50%比例用戶透過iOS平台裝置使用服務過程中，難免會面臨更多內容使用問題，可能造成每次更新送審遭拒，或是突然面臨被下架情況，進而造成經營混亂與用戶使用困擾。

為了改善此類情況，17 Media的iOS技術團隊變藉由自動化流程，整合17 Media自有開發流程、團隊溝通平台Slack，以及第三方系統，藉此針對App Store送審流程進行自動化檢驗，確認預計送審內容是否符合要求，讓App每次更新從設計到送審上架流程可以變得更簡單，並且減少送審被拒，或是面臨被下架風險。

而針對目前虛擬主播 (V-Liver)風潮，目前17 Media也開始導入虛擬主播，讓直播主與虛擬主播進行互動，因此在蘋果開始於iOS平台提供ReplayKit開發工具之後，便快速整合在旗下App內，讓創作者能直接以此化身虛擬主播，並且與其他主播線上互動，無需露出個人真實面貌也能享受直播樂趣。

目前17 Tech Night已成為17 Media固定每季舉辦活動，透過分享內部技術應用項目，藉此吸引更多技術人才加入17 Media，並且打造使用體驗更好、信賴度更高的直播環境。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

17 Media

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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