親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

母湯！立體圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

巴黎地下冷卻管線圖曝光！原來城市下方還有套冷卻迷宮

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58楊又肇

先前以「萬磁王計畫」為稱，後續定名為Parking GO遠傳智慧停車系統，稍早宣布率先開通台中市區服務，預計今年8月底進駐台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣，並且在今年底開放全台7個縣市戶外車位資訊，讓使用者透過服務的Line官方帳號「@parking-go」，即可快速查詢鄰近的停車位。

分享

LINE平台運作的遠傳Parking GO智慧停車系統，主要配合預先在戶外停車位埋設地磁偵測裝置，並且透過NB-IoT物聯網系統將停車狀態即時回傳給系統，讓使用者透過LINE官方帳號即可快速確認停車位狀態，節省邊開車邊找停車位造成燃油浪費，甚至產生意外情況。

同時，透過Parking GO完成停車之後，即可藉由手機記錄停車位置，避免回頭取車時，忘記實際停放地點。而因為採用LINE服務平台運作，因此使用者並不需要額外下載app，僅需透過平常會使用的LINE功能即可使用。

目前Parking GO已經在台中市重點商圈地區設置5000個路邊停車位地磁偵測裝置，預計接下來也會持續擴展到台南、新竹縣市，而年底前也會持續擴展到台灣7個縣市地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE遠傳

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

2019-07-26 09:58

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41

戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41

美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

2019-07-25 10:26

法國政府招募科幻作者與科學家 共同預測未來軍事威脅

2019-07-25 10:12

臉書與FTC達成和解 將支付50億美元罰款

2019-07-24 22:33

中華郵政全台當機2小時 高手揭「系統維修SOP」：財產放那安心嗎？

2019-07-24 22:10

與FTC和解 臉書擬成立隱私小組並付逾千億罰金

2019-07-24 17:20

LINE開放日本企業可透過LINE Pay快速向臨時雇員、打工人員支付薪資

2019-07-24 14:12

蘋果已經在台灣經濟部智慧財產局申請「Apple Card」名稱商標

2019-07-24 14:11

DAEWOO在台引進mini壁掛式滾筒洗衣機、復古家電

2019-07-23 22:22

跨境電商陸續開發票 Apple Store11月跟進

2019-07-23 18:04

新一代神卡Apple Card登台有譜了？15日已在台灣申請商標

2019-07-23 16:36

共同創辦人、遊戲開發長Frank Pearce確定從暴雪娛樂卸下職務

2019-07-23 09:18

由「超人」飾演傑洛特，Netflix釋出《巫師》原創影集首波預告

2019-07-23 09:18

Google就2010年違法蒐集Wi-Fi隱私數據與消費者達成和解

2019-07-23 09:18

Gogoro Network能源網路拆分成獨立事業，預期讓Gogoro發展更有彈性

2019-07-23 09:18

Google發表新AI語音技術研究 語言障礙者的話更能聽懂

2019-07-22 22:21

MOD將終結14年虧損 推自由選盼打破潛規則

2019-07-22 20:07

假訊息太多 「LINE訊息查證」平台上線

2019-07-22 18:44

協助打擊假新聞的LINE訊息查證上線，LINE是如何做到的？

2019-07-22 13:54

TOYOTA將於東奧期間佈署200輛未來電動車「APM」提供場區接駁

2019-07-22 13:54

Gartner：2019年手機出貨量年減幅度達3.8%

2019-07-22 12:11

2023年5G手機出貨占比過半 推升AI相關產業投資商機

2019-07-22 11:03

全球首發！「LINE訊息查證」平台今上線 一個動作辨真偽

2019-07-22 09:01

微軟公布新財報結果，雲端業務營收首度超越Windows

2019-07-21 19:54

Google證實針對中國審查打造的Dragonfly計畫已經終止

2019-07-20 12:51

避免競爭落後 Facebook主管：不會因為政府反對停止推行數位貨幣

2019-07-20 12:50

歐盟正式向高通祭出違反壟斷罰單 高達2億4200萬歐元

2019-07-20 12:50

台灣新創生態聚落節8/22展開 凝聚智慧零售、製造在內五大主題

2019-07-19 15:40

英國政府要求新建房屋設電動車充電站，加速電動車上路計畫

2019-07-19 15:05

消息指稱蘋果可能在今年新品採用彩虹蘋果標誌設計

2019-07-19 15:05

涉及國家發展安全，美國政府部門要求法院暫緩Qualcomm相關裁決

2019-07-19 15:04
看更多

熱門文章

新iPhone將有新的相機功能！「智慧相框」同時拍下一般、超廣角畫面

2019-07-25 16:00

美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

2019-07-25 15:19

EPSON引進微型雷射投影機EF-100，解放更多投影應用場景

2019-07-25 16:24

改4設計！三星摺疊機Galaxy Fold將於9月起正式上市

2019-07-25 10:21

採升降視訊鏡頭、Kirin 810處理器的榮耀9X揭曉，16.1吋MagicBook Pro同步亮相

2019-07-25 10:42

哪裡都能投！Epson EF-100美型雷射投影機 躺著也能輕鬆看

2019-07-25 21:13

過保、水貨一樣提供服務 任天堂悄悄地免費維修Joy-Con異常問題

2019-07-25 10:15

Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

2019-07-25 10:41

戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41

美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

2019-07-25 10:26

Sony註冊6款全新感光元件設計 預計用於下一款相機產品

2019-07-26 10:02

三星摺疊機Galaxy Fold 9月重回市場

2019-07-25 14:29

三星Galaxy Fold摺疊機改造完畢 預定9月上市

2019-07-25 11:41

瑪利歐進駐上海 Nintendo Switch可能8月開放中國市場銷售

2019-07-26 10:00

明年東京奧運 將看見更多TOYOTA準備的機器人

2019-07-26 09:59

三星摺疊機Galaxy Fold 9月重新回歸

2019-07-25 11:46

Netflix針對印度推行低資費方案上線 未來將擴展到更多地區

2019-07-26 10:00

Intel確認由蘋果收購其手機數據晶片業務 未來仍維持PC在內終端運算連接應用發展

2019-07-26 09:57

蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

2019-07-26 09:58

透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

2019-07-26 09:58

提昇B2B跨境交易 阿里巴巴開放美國業者銷售商品

2019-07-26 10:02

Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top