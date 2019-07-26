透過LINE即可查找 遠傳Parking GO智慧停車系統將於年底擴展到全台7個縣市

先前以「萬磁王計畫」為稱，後續定名為Parking GO的遠傳智慧停車系統，稍早宣布率先開通台中市區服務，預計今年8月底進駐台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣，並且在今年底開放全台7個縣市戶外車位資訊，讓使用者透過服務的Line官方帳號「@parking-go」，即可快速查詢鄰近的停車位。

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以LINE平台運作的遠傳Parking GO智慧停車系統，主要配合預先在戶外停車位埋設地磁偵測裝置，並且透過NB-IoT物聯網系統將停車狀態即時回傳給系統，讓使用者透過LINE官方帳號即可快速確認停車位狀態，節省邊開車邊找停車位造成燃油浪費，甚至產生意外情況。

同時，透過Parking GO完成停車之後，即可藉由手機記錄停車位置，避免回頭取車時，忘記實際停放地點。而因為採用LINE服務平台運作，因此使用者並不需要額外下載app，僅需透過平常會使用的LINE功能即可使用。

目前Parking GO已經在台中市重點商圈地區設置5000個路邊停車位地磁偵測裝置，預計接下來也會持續擴展到台南、新竹縣市，而年底前也會持續擴展到台灣7個縣市地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》