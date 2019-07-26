蘋果首席設計師創立公司可能會以「LoveFrom Jony」為完整名稱

雖然先前說明離開蘋果之後，預計創立的設計公司名稱為LoveFrom，但從美國專利與商標局申請註冊文件顯示，Jony Ive創立公司完整名稱可能是「LoveFrom Jony」。

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依照美國專利與商標局公布文件，顯示Jony Ive已經在美國紐約、牙買加、荷蘭等地區申請「LoveFrom Jony」商標，同時對應內容涵蓋汽車、無人機、美容用品、家用電器、廚房用具等項目，顯然未來發展業務可能不僅止於一般3C消費產品，更可能涵蓋不同領域。

不過，從一般公司行號成立時，申請商標通常也會涵蓋各領域項目，以利未來公司發展業務變更時，仍可直接沿用現有商標，無需進行額外經營項目變動。

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離開蘋果，並且成立全新設計公司LoveFrom，Jony Ive將可在未來設計工作有更大自由，並且能與Marc Newson在內設計師合作，而未來蘋果也將與Jony Ive的設計團隊維持獨家合作關係，意味Jony Ive的設計才華依然深受蘋果重視。

加入蘋果之前，Jony Ive便曾以個人成立的橘子設計工作室與蘋果合作過，並且在1992年正式加入蘋果，但直到前任執行長Steve Jobs再度回到蘋果，Jony Ive的設計才華才被受到重視，並且在後續協助蘋果打造包含iPhone、iPad等產品外型設計，甚至後來的新總部Apple Park都有其設計影子。

而對於近期報導先後指出，因為蘋果後續不重視產品設計價值，同時研發團隊與設計團隊之間溝通也有問題，導致Jony Ive決定離開。對於報導內容，蘋果執行長Tim Cook罕見地以回覆信件表示反駁，強調報導內容與事實不符，並且認為報導內容撰寫者並不了解蘋果設計工作如何運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》