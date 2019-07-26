除了FTC重罰50億美元 Facebook也因隱瞞數據洩漏事實遭罰

日前因Cambridge Analytica等隱私問題造成影響，Facebook遭美國聯邦貿易委員會 (FTC)裁罰50億美元，而稍早更向美國證券交易委員會 (SEC)繳付1億美元罰款，主要針對用戶數據洩漏風險提供不實消息，進而影響市場投資。

分享 facebook

根據美國證券交易委員會說明，Facebook日前已經針對用戶數據洩漏風險提供不實消息，進而影響市場投資的情況繳付1億美元罰款，同時也被要求不得再違反證券法、證券交易法相關章節條款項目。

美國證券交易委員會認為，Facebook並未具體說明實際用戶數據洩漏情況，而是以假設性說法向投資者說明，造成投資者無法以正確數據進行判斷，進而影響股市投資。

不過，即便遭美國聯邦貿易委員會重罰50億美元，部分市場看法認為對Facebook實際產生影響顯然不大，甚至使用者更可能面臨個人隱私仍掌握在Facebook手中，進而可能產生更多潛在風險。

而依照Facebook稍早公布2019財年第二季財報，顯示第二季總營收達168.86億美元，相比去年同期增加28%，淨利則達26.16億美元，相比去年同期下降49%，其中包含與美國聯邦貿易委員會達成和解的20億美元法律相關費用，在日前公布第一季財報時，Facebook也已經標記一項至少在30億美元規模的財務損失，加總起來恰好是支付給美國聯邦貿易委員會的罰款金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》