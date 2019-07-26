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Alphabet連網熱氣球服務Loon 累積飛行距離已可繞行地球1000次

2019-07-26 10:02楊又肇

目前獨立運作的Alphabet連網熱氣球服務Loon，稍早說明已經累積在平流層飛行100萬小時，並且覆蓋2490萬英哩 (約4007.27萬公里)的飛行距離，約可繞行地球、月球來回100次，或是圍繞地球1000次，並且持續在波多黎各、祕魯等地區提供無線連網服務。

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過去以Project Loon為稱，目前已經獨立運作1年左右的連網熱氣球服務Loon，最主要是以熱氣球形式於平流層建立無線網路資源，並且透過飛行方式向下提供連網服務，讓難以建置網路資源地區，可以快速獲得網路訊號。

Loon所提供服務，可透過熱氣球飛行減少基礎網路設施建置困難問題，例如在偏遠山區，或是險峻地形難以佈建網路，甚至有擴展、維護困難，因此Alphabet藉由熱氣球可在平流層穩定飛行方式，以大量熱氣球建置無線網路，同時配合人工智慧運作，讓熱氣球之間維持最佳距離，並且避免彼此碰撞等問題。

而透過人工智慧輔助，更可讓熱氣球能以合適數量佈建密度、強度最高的無線網路訊號，同時也能預測熱氣球可穩定飛行時間，藉此讓無線網路訊號更為穩定。

除了針對祕魯等以山區地形居多的情況提供無線網路資源，Loon連網熱氣球服務在先前波多黎各風災時也派上用處，讓在地災民、救援人員可以更快速藉由網路聯繫運作。

相較於目前也有不少人投資的衛星連網服務，藉由熱氣球提供連網服務相對有成本較低、資源調配彈性較高等特性，目前主要針對南美洲、東南亞地區提供連網服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

熱氣球Alphabet

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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