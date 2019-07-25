美媒：Google耗資10億美元 買下Yahoo前總部！

Google確認買進 Yahoo總部大樓，以及其他多項一共九筆原Yahoo位於矽谷的房地產！圖擷自Google map 分享 facebook

根據美國媒體報導，Google確認已耗資十億美元，從Verizon手中買進Yahoo總部大樓，以及其他多項一共九筆原Yahoo位於矽谷的房地產！

不過Google近幾年相當熱衷於收購房地產，像是去年11月，Google才以10億美元價格收購另一家位於山景城的大型辦公園區；此外還在去年年初，以 24 億美元收購紐約曼哈頓頗具標誌性的「切爾西市場辦公室」，並成為紐約史上第二大房產交易紀錄。

目前還不知道 Google 會怎麼規劃這棟Yahoo總部大樓的用途，不過Google前陣子也才跟地產開發商Lendlease宣布共同在矽谷的聖何塞、桑尼維爾與山景城打造數個同時具備辦公室、住宅、商店街和公園的混合型社區。尤其是聖何塞，Google已經在這規劃了一個可容納25,000人工作的造鎮計畫。

但Yahoo以前也曾是相當熱衷矽谷房地產的科技公司，而且有絕大部分是在第一次網路泡沫後所購入的。而且在2016年4月被Verizon收購前夕，他們也以2.5億美元將其聖克拉拉的50英畝辦公園區出售給中國科技公司LeEco。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》