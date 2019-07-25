法國政府招募科幻作者與科學家 共同預測未來軍事威脅

或許是看在越來越多科技發展與科幻作品劇情不謀而合，法國政府計畫招募科幻作品作者與科學家共組團隊，藉此協助預測未來科技可能帶來軍事威脅。

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根據Futurism網站報導，法國政府計畫透過科幻作品作者與科學家合作，構思未來科技可能產生軍事威脅，以及未來可能應用在軍事攻擊模式，藉此達成預先防備成效。

由於目前常見的自動導航、人工智慧、電腦病毒、機器人等技術，已經普遍被應用在各類攻擊活動，因此法國政府的考量或許有其道理，加上越來越多日常生活上的科技應用，多數來自過往對於未來的想像，進而朝此想像目標發展前進，最後實現其可能性。

舉例而言，原本人們普遍認為不可能將電腦帶在身邊，甚至對於隨身攜帶電話溝通的使用模式感到嗤鼻，但如今可隨身攜帶使用的智慧型手機不僅運算效能等同一台PC，不僅可以用來撥打電話，更可串連豐富、多元的溝通模式，並且成為使用者日常生活重要工具。

在越來越多科幻作品開始描繪未來各國政府對立布局發展，並且鉅細靡遺地描繪各種恐攻手法，或許將可在以現有數據、認知構思軍事防衛系統的思考邏輯中，額外加入天馬行空的想像，進而補足科學家、軍事專家未能想像細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》