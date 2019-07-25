美國司法部將針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查

除了調查Facebook、亞馬遜、Google在內科技公司是否涉及以本身優勢影響市場競爭，美國司法部顯然也準備向更多科技業者展開反壟斷調查。

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根據華爾街日報報導，美國司法部將開始針對主導網路搜尋、社群媒體，以及零售通路發展的科技公司展開調查，涉及對象將包含Facebook、亞馬遜、Google及蘋果在內公司，其中除了調查是否濫用消費者隱私之外，更將針對這些科技公司是否藉由本身優勢影響市場競爭公平。

另外，美國司法部也可能針對這些科技公司如何影響市場發展，以及業務如何成長進行調查。

而相關消息更指出，此次調查主要是為了釐清科技公司是否藉由掌握用戶隱私數據，進而讓本身發展保持優勢，同時也希望避免這些科技公司影響美國境內市場運作，甚至造成影響國家安全。

在此之前，美國眾議院計畫起草新法案，藉此限制大型科技公司發行數位貨幣，主要便是針對Facebook日前宣佈將發行自有數位貨幣Libra，並且標榜可與現有政府法定貨幣互換使用，因此引發美國政府在內單位關注，擔心是否因此影響既有貨幣政策，進而要求Facebook出面說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》