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戴姆勒集團與Riddle & Code合作，運用區塊鏈記錄車輛使用行為、讓車輛變成「錢包」

2019-07-25 10:41楊又肇

相關消息指稱，戴姆勒集團計畫區塊鏈技術公司Riddle & Code合作，針對汽車產業打造區塊鏈應用項目，藉此讓越來越多藉由網路傳輸更新的車輛能以更安全連接環境運作。

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依照Riddle & Code通訊主管Ben Schwarz說明，此項區塊鏈技術將可對應一般轎車、運輸卡車，或是公共汽車，並且整合車輛遠程控制元件 (TCU)，藉此驗證車輛與相關元件接收、簽署使用數據，藉此加強連接傳輸數據防護效果，避免外部攻擊影響車輛行駛安全。

另外，在此項技術應用也能比照飛機黑盒子設計，對應記錄車輛行駛數據內容，並且進一步與維修廠、保險公司保持連線，讓車輛數據能更快、更安全地被調用，無需花費更多時間進行數據檢查、比對，例如車廠可以更清楚車輛使用模式，進而了解需要加強維修、保養部位，而保險公司則可透過車輛使用情況確認理賠範圍。

除了車輛數據調閱傳輸應用，未來此像技術更可能進一步整合支付用途，例如可能結合支付錢包功能，讓使用者在加油站或購餐車道即可直接透過連線扣款，而針對未來公共運輸車輛，或是租賃車，甚至共享汽車使用模式也能以此作為交易平台，同時也能讓服務經營者更便於管理車輛使用與交易行為。

不過，目前此項技術尚未建立具體運作模型，而Riddle & Code認為車輛結合區塊鏈技術應用將可帶來更大發展商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術保險共享汽車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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