Uber擴展測試按月訂閱方案，可享更低乘車費率、免餐飲配送費與免費共享單車

先前傳出悄悄測試按月訂閱使用的uberEATS Pass餐飲外送服務之後，稍早更有消息指稱Uber目前開始在舊金山、芝加哥在內城市測試同時包含不同服務的Pass訂閱方案，讓使用者能透過月費享有固定叫車乘坐費率、免費uberEATS外送費用，以及可免費使用Jump提供共享單車、滑板車。

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根據TechCrunch網站報導，Uber目前正在不同城市地區測試各種計費模式的按月訂閱方案，其中包含以每月9.99美元訂閱使用的uberEATS免外送費服務，以及稍早在舊金山與芝加哥地區測試包含不同服務的Pass訂閱方案，讓平常會使用眾多Uber旗下服務的用戶，能以按月訂閱方式獲得更多使用優惠。

類似想法，其實就與亞馬遜推行Prime會員訂閱服務相同，讓使用者能以按月訂閱形式獲得固定費率的乘車體驗，或是免收取餐飲外送費用，甚至能免費使用共享單車、滑板車往返大眾運輸工具站點。

在此之前，其實Uber也曾推行過Ride Pass服務，讓使用者能以月訂方式享有較低的乘車計算費率，同時也與Lyft提出的All-Access訂閱方案抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》