中華郵政全台當機2小時 高手揭「系統維修SOP」：財產放那安心嗎？

中華郵政全台大當機。圖為資料照。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

今天上午的8點35分開始，中華郵政發生了嚴重電腦當機的情況。包括全台的ATM 提款機，手機 APP 功能等都不能使用，包括全台1,298處郵局的儲匯窗口，以及3,213台ATM全部無法運作，針對全台系統大當機狀況，中華郵政表示，全台儲匯窗口、ATM 提款機都停機中。不過於今天上午十點半左右開始，全國的系統已經陸續恢復正常中。

而到中華郵政的官網上的說明，則是簡單的表示：

108年7月24日本公司因進行主機系統維修暫停服務，造成網路郵局（含郵件查詢服務）、e動郵局（手機APP）、行動身分驗證系統（郵保鑣）、儲匯櫃臺服務及自動櫃員機等系統服務中斷，本公司將儘速完成維修作業，造成您的不便，敬請見諒。

圖擷自中華郵政全球資訊網。 分享 facebook

匪夷所思的是，主機系統維修是「因」還是「果」？從中華郵政的說明來看，應該是原因。那就更奇怪了，主機系統維修應該是早就排定的流程，正常來說事前應該就會做好相關的準備，結果主機系統一開始維修，然後全國的網路郵局（含郵件查詢服務）、e動郵局（手機APP）、行動身分驗證系統（郵保鑣）、儲匯櫃臺服務及自動櫃員機等系統服務就通通中斷，看起來像是事前預防的準備都沒有。這就算在一般公司來講，都相當不可思議，更何況是發生在中華郵政這個與人民生活相關的重要民生單位上。

這樣的說明是讓人覺得相當誇張的，再加上這也是近期中華郵政發生的第二起全國性當機事件，上個月，6月18日才剛發生發生「磁碟機組硬體異常」，造成「e動郵局(手機APP)」網路服務中斷，事隔一個月又接連出包。 接連發生這樣兩起事件，實在是讓人對於中華郵政的系統架構以及安全性感到不確定性相當高。你能夠放心將自己的財產存放在這樣的一個系統上嗎？

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》