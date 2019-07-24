蘋果已經在台灣經濟部智慧財產局申請「Apple Card」名稱商標

在近期傳出蘋果已經在香港地區申請註冊「Apple Card」及「Apple Cash」名稱商標之後，蘋果稍早顯然也已經在7月15日向台灣經濟部智慧財產局申請「Apple Card」名稱商標，意味接下來也有計劃在台灣推行此項服務。

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不過，目前並未有具體說法證實蘋果準備在台灣在內地區推行Apple Card服務，現階段主要還是以美國境內推行為優先，預計在今年夏季正式登場。

蘋果若要在台灣地區推行Apple Card服務，意味Apple Cash服務也會同步在台上線運作，同時也必須配合台灣即將推行純網銀相關服務規範，但具體細節目前仍無法確認。

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Apple Card服務現階段在美國地區是與高盛銀行、Mastercard合作，未來在其他地區推行是否會採取與不同金融單位合作，暫時還沒有相關說法，但依照蘋果業務發展模式來看，確實不諱僅與單一業者合作，因此可能會在各地區選擇與不同金融單位合作Apple Card服務。

目前Apple Card服務預計在今年夏季上線，將會先在美國境內推行，之後才會在其他40國家地區提供服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》