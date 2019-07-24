LINE開放日本企業可透過LINE Pay快速向臨時雇員、打工人員支付薪資

LINE稍早於日本地區開放企業端可藉由LINE Pay服務向臨時雇員、打工人員，或是非定期合作夥伴等對象匯款，最高匯款額度可達100萬日圓，藉此減少過往針對此類臨時支薪需求必須花費大量人力處理麻煩。

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過往針對臨時雇員、打工人員，或是非定期合作夥伴薪資給付，往往必須準備相關銀行匯款資料，同時必須建檔造冊才能順利撥款支薪，因此經常造成作業流程上的麻煩，甚至可能影響薪資給付時間。

因此LINE開放企業端申請以LINE Pay匯款支薪，藉此解決此類問題，透過個人LINE Pay專屬號碼，即可快速藉由LINE Pay收款。除了應用在支付臨時雇員薪資，包含企業內部部分細小雜項如差旅費、交通補貼等針對個人支付的瑣碎款項，未來都能藉由LINE Pay匯款完成。

而在使用者的LINE Pay尚未與個人銀行帳戶綁定時，可接受匯款上限額度為10萬日圓，若成功綁定個人銀行帳戶則可接受最高上限達100萬日圓的匯款額度。同時匯款記錄也會與在日本地區推行的記帳本服務連動，因此包含企業端、個人端都可以清楚知曉每一筆匯款款項細節。

目前台灣地區因為與一卡通合作，因此可藉由一卡通小額支付轉帳功能完成線上指定對象匯款，每筆轉帳金額上限為新台幣49999元，而每日轉帳金額上限為新台幣99999元，每月轉帳金額上限則是新台幣199999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》