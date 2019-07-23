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走私菸案延燒 總統府侍衛長檢討調任陸軍司令部委員

新一代神卡Apple Card登台有譜了？15日已在台灣申請商標

2019-07-23 16:36INSIDE

近日外媒陸續報導，蘋果已向歐洲及香港註冊Apple Card的商標，在香港註冊包含「Apple Card」及「Apple Cash」兩項商標， 除了信用卡也包含金融轉帳服務，而稍早在台灣也傳出消息，目前在經濟部智慧財產局已可以看到公開資訊，Apple card商標的註冊資料，顯示蘋果在上週7/15日提出的申請。

在台灣也傳出消息，目前在經濟部智慧財產局已可以看到公開資訊，Apple card...
在台灣也傳出消息，目前在經濟部智慧財產局已可以看到公開資訊，Apple card商標的註冊資料，顯示蘋果在上週7/15日提出的申請。圖擷自智慧財產局網站。
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在今年春季發表會上登場的Apple Card引來各界關注，當時發表會僅宣布於美國推出，其他地區未有消息，近日外媒陸續報導，蘋果已向歐洲及香港註冊Apple Card的商標，在香港註冊包含「Apple Card」及「Apple Cash」兩項商標，有就是除了信用卡還包含金融轉帳功能進軍香港的腳步近了！

Apple Card與高盛銀行、Mastercard合作的新型態的信用卡產品，用戶可直接透過Apple行動裝置申請，在核准以後，虛擬卡會自動連結到蘋果手機 Apple Pay 。實體卡全白卡面上方帶有蘋果Logo的感應晶片卡，沒有卡號、CVV 碼到期日、姓名等資訊。

無年費，也不須支付跨國付款手續費，也無延遲繳費罰金，2%無上限現金回饋，購買Apple旗下產品還有高達3%現金回饋無上限，實體刷卡則有1%現金回饋，讓果粉心動不已。

Apple從科技走向金融，未來登台詳細合作模式，與哪家銀行、是否以聯名卡形式推出等等，新型態的卡片發行模式在台灣又會如何，對台灣金融業的創新是否有所影響，值得持續關注。

近日外媒陸續報導，蘋果已向歐洲及香港註冊Apple Card的商標。圖／摘自發表...
近日外媒陸續報導，蘋果已向歐洲及香港註冊Apple Card的商標。圖／摘自發表會
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《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港Apple Card蘋果

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