DAEWOO在台引進mini壁掛式滾筒洗衣機、復古家電

針對台灣地區三人以下的小家庭，以及相對較小住宅空間使用需求，由沃福仕代理形式再次進入台灣市場的韓國家電品牌DAEWOO (大宇)，分別引進mini壁掛式滾筒洗衣機，同時也引進復古風格設計的迷你微波爐與電冰箱，另外也在台推出冷暖變頻分離式空調與傾斜式滾筒洗衣機。

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由於採用可壁掛設計，大宇推出的mini壁掛式滾筒洗衣機可將機身固定在牆上，藉此騰出更多室內可用空間，並且對應60度高溫煮洗、3公斤洗滌容量，以及包含「日常」、「槽洗淨」、「柔洗」、「脫水」「快洗」與「標準」六種清洗模式，一公斤以下衣物更可在15分鐘內完成清洗，適合簡單快速清洗小家庭當日更換衣物，或是運動流汗換洗衣物。

而mini壁掛式滾筒洗衣機本身採變頻馬達設計，對應平穩、安靜運轉動能，同時也能配合噴淋水流與星狀筒槽設計，讓衣物可以更容易清洗，並且藉由自動槽清洗功能維持內部清潔。

除了針對小家庭、小空間使用，DAEWOO也說明mini壁掛式滾筒洗衣機同樣適合應用在露營車、遊艇等空間，甚至可配合壁掛使用模式減少使用者彎腰次數，對於腰部不便、高齡使用者較為方便。

mini壁掛式滾筒洗衣機 分享 facebook

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此次同步引進台灣市場的迷你乾衣機 分享 facebook

配合首度登台，DAEWOO更同步引進復古造型設計的迷你微波爐與電冰箱，同樣可對應小家庭或小空間使用需求，更藉由亮色、圓邊設計提昇居家視覺感受。

其中，迷你微波爐可提供解凍、烹飪、定時360度立體加熱功能，更提供5段加熱火力設定，對應20公升容量，可放置25公分以內碗盤，而電冰箱則區分120公升與150公升兩種容量設計，並且以節能控制系統確保食物保鮮，同時減少電力浪費，機身頂部也能放置一台迷你微波爐使用。

復古家電產品系列 分享 facebook

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針對一般家電使用需求，DAEWOO更引進冷暖變頻分離式空調與傾斜式滾筒洗衣機等家電產品，藉此在台擴展其家電產品發展機會。

在台灣市場已有三星、LG在內韓國品牌進駐，同時也有Panasonic、三陽電機在內日系品牌，以及BOSCH、惠而浦在內歐美家電品牌進駐，而包含聲寶、奇美在內台灣在地家電品牌也已經填補不同價位帶產品需求，DAEWOO預期以其獨特設計、復古風格造型的家電產品吸引不同用戶族群，並且加入競爭激烈的台灣家電市場發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》