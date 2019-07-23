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Gogoro Network能源網路拆分成獨立事業，預期讓Gogoro發展更有彈性

2019-07-23 09:18楊又肇

在台灣地區完成環島一圈的GoStation電池交換站佈建目標，同時持續增加各地區佈建密度之餘，有鑑於目前也宣布與YAMAHA、宏佳騰、PGO在內車廠合作，共同藉由GoStation作為換電運作基礎，Gogoro勢必要花費更多心力在GoStation相關業務合作與擴展，因此稍早宣布將使Gogoro Network能源網路拆分成為獨立運作事業，不僅可持續擴展既有GoStation電池交換站業務發展，同時也針對GoShare共享租賃事業使用平台系統需求，提供更充裕的資源整合。

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此次將Gogoro Network拆分成為獨立發展事業，Gogoro執行長暨創辦人陸學森表示可讓GoStation電池交換站佈建業務運作更具彈性，並且能與既有合作夥伴共同推動Gogoro Network能源網路應用，同時持續增加更多合作夥伴之餘，更可配合GoShare共享租賃事業等項目發展應用，而Gogoro本身則可更專注在全新技術研發，或是推動更多創新服務。

拆分獨立之後，Gogoro Network會由過去曾在HTC任職的潘璟倫擔任總經理，並且負責公司整體經營管理與營運成長，預期先前與DHL、中華郵政合作部分，未來也會轉由Gogoro Network持續負責相關運作。

而進一步拆分獨立運作，Gogoro Network也能有更大彈性與更多合作夥伴推動電池使用服務，例如稍早與遠傳電信合作推出搭配遠傳門號月付398元起，除了可以享受行動上網吃到飽，同時也能使用Gogoro Network 699元電池服務資費騎到飽的「雙飽」方案限期優惠，另外也擴大與兆豐銀行合作Gogoro聯名卡方案，讓所有購買Powered by Gogoro Network電動車的消費者也能從即日起同享每月5%電池服務資費現金回饋。

目前除了與YAMAHA合作推出Powered by Gogoro Network電動車款，接下來也準備與宏佳騰宣布推出新款Powered by Gogoro Network電動車，預計年底前也會宣布與PGO合作車款。

此外，Gogoro也宣布預計從今年7月底起，將由Gogoro Network逐步開始投放採用21700電池芯設計的全新Gogoro Network智慧電池，讓更多消費者能有機會交換到性能提升達27%，並且相比競品多出2.8倍容量的電池，讓騎乘里程數可達170公里。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

環島中華郵政吃到飽

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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