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共同創辦人、遊戲開發長Frank Pearce確定從暴雪娛樂卸下職務

2019-07-23 09:18楊又肇

除了id Software工作室總監Tom Willits確認離開，稍早身為暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment)共同創辦人之一的Frank Pearce也宣布正式卸下遊戲開發長職務。

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而從遊戲開發長職務卸任之後，Frank Pearce預期會比照去年從執行長職務卸任的Mike Morhaime相同模式，未來預期會擔任暴雪娛樂顧問，因此接下來依然會繼續協助內容發展，但並不會直接參與製作工作。

在Frank Pearce離開之後，其業務將由執行長J. Allen Brack與研發長Ray Gresko分攤，但不確定未來是否對外招募合適接任遊戲開發長職務人選。

以下為Frank Pearce所發出聲明內容：

是時候我該卸下暴雪職務，並交棒給下一代領導者了。

28年前，我踏上了成為暴雪社群一份子的旅程。當時Allen給了我一個機會，加入他和Mike共同開發遊戲的夢想與和冒險之旅。我們對遊戲抱有同樣的熱情，但能有機會開發遊戲，對我來說是個一閃而過的念想跟奢望。我很快就做了決定，畢竟當年我沒辦法上網找工作幫助我踏上這條路。Allen給的聘書是我最好也是唯一的機會，我認為自己可能再也不會有其他更好的選項。現在回首，我深深感到自己何其有幸，能夠成為暴雪的一份子，並參與暴雪成長的過程。

我們的努力一向立意良善。我們開發自己想玩的遊戲，相信和我們擁有同樣想法的玩家也會想要玩這些遊戲。今日，我們以「透過史詩級娛樂體驗連結世界」這樣的宏大願景更具體描述此想法。我十分驕傲能有此機會，透過我們所創造的體驗，帶給許多人的生命正面影響。

我在暴雪度過了我完整的職業生涯和成年生活，並擁有無數的美好回憶。其中，和世界上最棒的研發團隊共同打造世界上最棒的遊戲，絕對是令人印象深刻的ㄧ個。更令人難忘的是我們所參與的第一屆BlizzCon，那時我深刻體認了對玩家而言，人和玩家社群本身已經成為娛樂體驗一部分的特殊重要性。

文字無法表達我對於能夠身為暴雪、暴雪遊戲、暴雪員工和暴雪玩家社群的一份子有多麼感謝。在暴雪前，我一直苦於無法找到一個讓自己擁有歸屬感的地方。現在，我知道我永遠都有這樣的一個歸屬，如同其他暴雪人一般。感謝你們每一個人，提供了我身為一個人所需的接納和包容。

我很幸運能和Jay Allen Brack和Ray共事多年，現在他們將擔起責任並決定如何延續接下來的冒險旅程。他們是極具才華且經驗豐富的遊戲開發領導者，他們完全了解什麼才是對暴雪和對暴雪玩家社群而言最重要的核心。我深信在他們的領導下，暴雪的未來定將十分精彩。許多令人興奮的計畫正著手進行中，我等不及想目睹最終成果。

我在暴雪所完成的每一件事情，都是受到熱情驅使。我已經全心且辛勤地工作了很長一段時間。現在是讓自己反思並認真考慮下一階段的時候了。我打算花更多的時候在戶外活動上。我想學習一種樂器。我希望能投入更多的時間在自己過去未曾費心的領域上。然而有一件事是肯定的，我仍然會是暴雪大家庭的一份子。

我對你們的希望和要求，是請各位繼續篤行暴雪價值，並在未來體驗暴雪所創造的產品時，互相尊重並善待彼此。暴雪是個特別的所在及特殊的社群，每一個你所接觸的人對暴雪未來的旅程都相當重要。感謝大家帶給我令人享受的美好往日，也先謝謝各位共同打造一個我期待和大家共享的美好未來。

誠信為本，

Frank

以下為J. Allen Brack所發出聲明內容：

不捨的一刻終究來臨 ─ 要向我的英雄、我們的創辦人及我們的好友道別。在我去年接下總裁一職時，Frank 便承擔起職務交接的顧問角色，尤其協助我和Ray Gresko確立暴雪遊戲、文化及未來的發展。他的支持一直都是無比珍貴的，此刻用「我們會想念他」遠不足以表達我們的感受。

還記得第一次見到 Frank 是我應徵暴雪時的午餐面試。我當時非常緊張，不僅因為我對於有機會能加入一間我所熱愛的公司感到興奮，更因為這間公司的創辦人之一正坐在我面前。

Frank 令人敬畏，有時候甚至不苟言笑。內在的他，其實是有深層感受的人，是一個深愛著暴雪大家庭、深愛著獨特且友愛的暴雪遊戲社群的人。我引以為傲稱 Frank為我的密友，他是引領我進入跑步這項運動的其中一人，我們在過去幾年共同參與了無數賽事。

和我們很多人一樣， Frank 是個內向的人。你或許不常見到他公開亮相，也很少看見他對暴雪有深切的影響，尤其在文化上；但 Frank 從公司成立開始就一直與我們同在，建立且擴展公司的基礎，並擁護暴雪所做所為其背後的價值。Frank Pearce成就了更好的暴雪。

在幾年前的 BlizzCon， Frank分享了透過電腦遊戲，產生人際交流的價值及產生社群歸屬的感覺，這些都來自於他個人的內心深處。Frank或許卸下了盔甲，但因為他協助建立暴雪時所帶來的影響，以及他與大家所產生的連結，他將與為共同目標而奮戰的老將新兵，永遠同行。

我們愛你，Frank。

JAB

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪破產領導者

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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