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全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

TOYOTA將於東奧期間佈署200輛未來電動車「APM」提供場區接駁

2019-07-22 13:54楊又肇

先前展示以連接日常生活的未來車輛設計「e-Palette」之後，TOYOTA稍早也針對明年即將展開的東京奧運宣布推出名為「APM (Accessible People Mover)」的電動接駁車

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「APM」整體設計與「e-Palette」有些相似，但也有明顯不同之處，例如兩者均以接駁各類人士為設計，因此車輛讓一般人、老人、小孩，甚至身障或懷孕婦女都能無障礙地搭乘，而不同的地方則在於「APM」仍保留人為手動駕駛功能，同時也讓車輪部分以更完整包覆隱藏，讓車輛能以更貼近未來形式，以像是貼地漂浮移動形式運作。

而或許是以奧運場區內接駁移動使用為主，為了方便上下車，因此車輛採用無車門形式的開放設計，並且加入扶手、立杆讓乘坐者抓穩，同時車輛也僅以時速19公里速度行進，因此並不會因高速行駛產生危險，甚至也針對身障人士提供方便上下車的設備。

另外，最長行走距離可達100公里，因此單次充電即可對應足夠場內接駁移動使用需求。

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乘坐人員除了駕駛本身，最多可容納5人同時搭乘，或是運送1位輪椅身障人士與2名乘客，另外也能作為傷患運送，總計可容納駕駛、2名救護人員與1名需要救助人員。

TOYOTA預計在東京奧運期間佈署200輛「APM」，讓參賽選手、工作人員、參觀者能以此在各場館間移動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京奧運身障

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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