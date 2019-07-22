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協助打擊假新聞的LINE訊息查證上線，LINE是如何做到的？

2019-07-22 13:54楊又肇

今年在LINE CONVERGE 2019活動預告將推出「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，並且將LINE TODAY中強化「謠言破解」專區，同時分別與「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作，藉此協助減少假新聞藉由LINE服務平台氾濫傳播現象。

在稍早消息中，LINE宣布將可從即日起讓一般民眾更快確認親友傳遞內容是否為假新聞，同時也能藉由LINE平台破解更多假新聞內容，避免假新聞內容擴散危及更多民眾。

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根據LINE說明，目前LINE在台總計累積超過2100萬名月活躍用戶，同時每天在群組間傳遞超過93億則訊息，平均每人會在每天透過LINE接收、傳送超過上百則訊息，因此也成為假新聞、假訊息擴散平台之一。

為了減少假新聞藉由LINE擴散，同時也避免本身服務成為假新聞傳播溫床，因此LINE宣布推出「謠言查證」官方帳號與官方網站，並且在LINE TODAY透過「謠言破解」專區主動說明目前流傳內容是否為假新聞，藉此降低假新聞被擴散機率。

類似情況，阿里巴巴先前已經宣布將以旗下人工智慧技術，打造可粉碎網路謠言與假新聞的AI謠言粉碎機，透過深度學習與神經網路技術應用，將針對網路訊息進行多維、多角度分析，其中包含藉由發佈訊息內容社群圖像、回覆內容、表達立場，以及訊息傳播路徑等內容綜合考量，進行深度比對分析之後，最快可在1秒內判斷新聞真實度。

未來不僅目標遏止「養生」相關謠言，阿里巴巴也表示會在「娛樂」、「理財」、「健康」、「法律」相關領域內容進行分析，避免更多網路謠言、假新聞危害更多認知。

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而此項服務，主要是歸類在LINE數位當責計劃項目內，藉由「杜絕」、「擴散」、「預防」三個面向，並且與「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作，以更積極主動出擊方式、消弭假新聞氾濫問題，同時也能藉由社群力量杜絕假新聞影響社會大眾。

目前使用者經常收到的假新聞內容，主要涵蓋「政治」、「交通災害」、「健康」、「生活」相關類型，而最常收到假新聞內容的管道則是以線上社群、通訊軟體居多，其中LINE因為在台灣地區有相當高度使用比例，因此也成為假新聞快速擴展平台。

不過，即便台灣地區已經有不少查證平台資源，僅有少數少比例用戶會認真查證新聞消息真偽，仍有多數使用者認為新聞查證過程過於麻煩。在1000名受訪者的抽樣調查中，僅46%民眾表示過去6個月收到或看過網路可疑訊息，其中只有33%比例會主動進行查證，僅25%比例會轉傳查證後的正確訊息。

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此外，更有9%民眾已經認為看見內容是可疑訊息，但是依舊沒有進行釐清或查證，顯示民眾對於假訊息的意識與敏感度不足，雖然部分民眾具備基本分辨假新聞能力，但願意主動查核及分享正確資訊的行動力仍偏低。

至於在假新聞判定原則，多數民眾認為「內容、標題誇大且聳動」、「內容遺漏、不完整」、「不明確原始來源」、「缺少專家或相關單位引述」，以及「不信任張貼及發佈者」可以判斷所見內容是否為真，而經常會有假新聞產生的內容類別主要包含「政治」、「交通災害」、「健康」、「生活」，其中法律或健康相關內容更因為涉及個人生活的假新聞，同時更可能缺乏專業知識情況下快速傳播。

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因此，這次在台啟用「LINE訊息查證」官方帳號與官方網站，並且以主動形式打擊假新聞內容，LINE台灣董事總經理陳立人期望能結合線上社群力量，讓資訊查證變得更加簡單，同時也能透過主動出擊方式消弭假新聞擴散，未來建立查證資料庫也會進一步藉由API內容讓更多開發者應用，能以更全方面形式減少假新聞影響問題。

藉由將在聊天室中收到的訊息「轉傳」至「LINE訊息查證」官方帳號，系統就會自動比對既有資料庫資料判斷其真偽，若訊息內容尚未查核，則會自動提報給專業查核單位，並且會在後續將正確查驗結果回傳給使用者。

在許多人每天都會開啟的LINE TODAY新聞服務中更新增「謠言破解」專區，將刊登各大查核機構查證過的查核結果、行政院重點即時澄清新聞，以及各媒體平台部分查核報導，讓已查核過的內容能有更廣大的觸及率，藉此降低假新聞傳播機率。

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配合媒體識讀教育，從根本預防假訊息

當假新聞防不勝防，主動打擊的最好利器就是回到根本，協助強化民眾的媒體識讀素養，學習如何辨識訊息真偽，而隨近期頒布的CIRN-12年國教課綱，以國民核心素養教育為導向，將科技資訊及媒體素養教育視為一大重點，因此LINE特別鎖定國中小學教師及家長作為最首要訓練之種子。

為此，LINE自8月起規劃一系列線上、線下媒體識讀活動。從內部培養員工識讀能力開始，將與台灣媒體觀察教育基金會合作舉辦媒體識讀工作坊，預計集結200位LINE員工到場參與。對外，則結合民間教育力量，將於8月中旬出席「108年國民中小學媒體素養教育研習班」，並且將於9月下旬參與的「2019親子天下教育創新國際年會」。

  • 108年國民中小學媒體素養教育研習班 (台北場)

LINE 將與台灣媒體觀察教育基金會合作，透過培育種子師資，將面對面與老師對話，教導老師們如何使用 「LINE訊息查證」平台，透過老師進行教育推廣，擴散媒體素養及媒體識讀能力。

  • 2019親子天下教育創新國際年會

身處於網際網路發達的時代，培養數位素養已然成為下一代重要的創新教育之一，2019親子天下教育創新國際年會的主題為「素養深學習」，屆時 LINE 將引薦國外講師來台，與台灣教師們和家長們分享數位素養的教學方式，預計7月下旬對外開放報名。

LINE 期望透過「LINE 數位當責計劃」的完整策動與積極落實，喚醒民眾對於假訊息的關注及意識感，並邀請全民和更多合作夥伴，以行動加入打擊假訊息的行列，共同發揮社會正向影響力。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE假新聞素養

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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