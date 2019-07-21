微軟公布新財報結果，雲端業務營收首度超越Windows

微軟稍早公布2019財年第四季及全年財報，其中顯示第四季營收達337.17億美元，相比去年同期成長12%，淨利則達131億美元，相比去年同期成長49%。而若以全年營收表現來看，微軟過去一年累積營收達1258.43億美元，相比前一年成長14%，而淨利則累積達392.40億美元，相比前一年成長137%。

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而在第四季財報中，Azure雲端業務所帶進營收首度超越Windows業務，同時從雲端業務一度讓微軟市值衝破一兆美元里程碑的情況來看，顯然雲端服務發展確實讓微軟徹底轉型，同時也意味微軟執行長Satya Nadella上任以來持續推動雲端發展的策略正確，一改過往微軟以套裝軟體銷售運作模式，進而使獲利明顯增長。

另一方面，從Windows 10開始逐漸讓使用者能每年獲得更新，甚至以更快速度加入新功能的情況來看，其實也形同微軟讓傳統Windows作業系統從套裝軟體轉變為平台服務，而相同情況也發生在旗下文書作業軟體Office，從傳統套裝銷售模式改為訂閱之後，甚至讓使用者能依照需求挑選合適訂閱方案，藉此能以每月透過少許費用即可持續獲得更新，因此也吸引不少人加入使用。

在稍早宣布Windows 7即將結束所有技術支援後，微軟也預期將會推動更多人加入使用Windows 10作業系統。

在雲端業務持續成長之下，微軟在Xbox遊戲業務部分也準備在今年大幅跨入雲端應用發展，不僅持續推動旗下Xbox Game Pass訂閱遊玩服務，甚至更進一步將於今年10月推行Prokject xCloud雲端串流遊戲服務項目，藉此吸引更多人遊玩。

同時，在Xbox Live業務拓展部分，除了計畫藉由新機吸引更多玩家加入，微軟先前也有消息計畫對外開放Xbox Live應用資源，其中包含可讓競爭平台遊戲加入連線應用，讓玩家們可在不同遊戲主機平台連線對戰，或是共同作戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》