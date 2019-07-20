歐盟正式向高通祭出違反壟斷罰單 高達2億4200萬歐元

歐盟稍早確認以違反市場壟斷因素，正式向Qualcomm祭出高達2億4200萬歐元罰單 (約2億7100萬美元，等同新台幣81億3000萬元)。

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在歐盟正式做出裁決之後，Qualcomm隨即也提出上訴。

而歐盟指控違反市場壟斷情況，主要在於Qualcomm曾於2009年至2011年間，以低於市場成本價格出售當時主流使用的3G通訊晶片，進而削弱當時仍在市場競爭的Icera在內廠商優勢，最後造成Icera轉售給NVIDIA，後續更因為銷售表現不佳而退離市場競爭。

不過，此次並非歐盟首度向Qualcomm開刀，過去就曾經以違反市場壟斷為由，分別向Qualcomm祭出兩張罰單，其中一張是在去年1月祭出，裁罰金額高達9.97億歐元，約為11.3億美元。

歐盟先前也曾針對Qualcomm是否向蘋果提供優惠價格，藉此確保蘋果獨家使用Qualcomm通訊晶片產品情況展開調查，其次則是針對Qualcomm是否藉由定價策略排擠其他競爭對手，藉此確保本身市場獨佔優勢。

除了面臨歐盟裁罰，目前Qualcomm在歐洲地區也同樣面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC)指控違反市場壟斷，並且透過法院要求修正其專利授權使用模式，但後續則由美國政府機構提出暫緩執行，認為此舉將影響美國競爭能力下降。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》