避免競爭落後 Facebook主管：不會因為政府反對停止推行數位貨幣

雖然Facebook先前表示在消弭政府機構所有擔憂之前，不會貿然推出旗下數位貨幣Libra，但顯然更不會按照美國眾議院要求終止推行此項計畫。

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依照Facebook副總裁David Marcus說明，並不會依循眾議院要求停止推行數位貨幣服務，同時也反對政府立法禁止Facebook在內科技公司推行數位貨幣，認為此舉將遏止美國在支付市場競爭能力。

在此之前，David Marcus曾將Libra數位貨幣服務視為與中國支付寶、微信支付競爭產品，同時也認為簡單、容易使用的支付服務，將能提昇美國在國際化支付工具獲得領先地位。

不過，由於Facebook推行的Libra數位貨幣標榜能與政府法定貨幣互換使用，因此造成美國政府單位擔心影響既有貨幣市場，同時也認為可能產生更大問題，例如造成用戶隱私、銀行體系或國家安全產生影響。而歐盟與印度政府也同樣對Facebook此數位貨幣服務有所質疑，甚至聲明禁止推行。

以目前美國境內交易行為來看，絕大多數仍依賴現金與信用卡，即便目前已經有不少行動支付服務推行，但實際使用比例依然不高，相較中國境內市場已經普遍習慣使用手機完成所有交易，並且能以行動支付方式衍生更多服務應用，明顯有不少差距。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》