Google證實針對中國審查打造的Dragonfly計畫已經終止

去年產生不少爭議的Dragonfly計畫，稍早由Google公共政策副總裁Karan Bhatia於美國參議院司法委員會聽證會上證實已經終止，而隨後更說明Google目前並未在中國啟用任何特定版本的搜尋服務。

分享 facebook

代號Dragonfly的發展計畫，原本是針對中國市場以符合境內內容審核原則打造的搜尋引擎服務，去年在Google隱私長Keith Enright接受美國參議院徵詢時，證實此項計畫確實存在。而在此之前，Google內部員工也強烈反彈公司推行此項計畫，同時認為此項計畫不符合Google精神。

而此次在聽證會上說明此項計畫已經終止，意味Google也在面臨內部員工抗議，以及外部施壓情況下，必須做出此抉擇，否則勢必也會讓公司未來運作產生問題。至於先前同樣引起爭議的Project Maven計畫，目前也是在內部員工抗爭之下，取消與美國國防部門簽約，避免將科技技術應用在軍事領域。

至於證實Dragonfly計畫終止消息之餘，原本負責此項計畫的工作人員也返回原本職責單位，並且投入新產品研發。但Dragonfly計畫確認終止之外，並非意味Google不會再投入中國市場發展，事實上在中國市場推行廣告業務，以及諸如Google Shopping的業務運作依然維持進行，只是主要是針對希望在海外市場發展的中國廠商提供服務，而非針對中國境內市場推行在地化服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》