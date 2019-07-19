親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「玫瑰玫瑰我愛你」原唱姚莉逝世 享耆壽96歲

國民黨內重提「吳郭瑜」整合 郭台銘陣營：有誠意嗎？

台灣新創生態聚落節8/22展開 凝聚智慧零售、製造在內五大主題

2019-07-19 15:40楊又肇

預計在8月22日舉辦的台灣新創生態聚落節，是由阿里巴巴台灣創業者基金、阿里雲、中華開發資本、國泰金控、美商中經合集團、財團法人好食好事基金會在內單位，協同藍濤亞洲與KPMG安侯建業聯合會計師事務所，以及Appier沛星互動、Accupass活動通、KKday酷遊天、O’right歐萊德、4Gamers就肆電競在內協辦單位，將匯聚完整新創生態聚落的能量，並且吸引更多新創團隊以及創投單位共襄盛舉。

分享

今年首度舉辦的新創生態聚落節將觀察近期台灣新創熱門領域及方向，分別打造智慧零售、智能製造、企業服務、文化娛樂及美好生活五大主題館，計畫以更豐富活潑方式展現最新趨勢與未來生活。

其中，智慧零售區將展示新零售能量，如何整合線上線下運營，重構人、貨、場三大要素等未來零售課題；智能製造區將跳脫以往製造業單面向傳統產業的刻板印象，以科技及智能升級製造產業；企業服務區將展現新創如何賦能企業，運用科技節省成本、提升效率；文化娛樂區將展示創意服務和數位科技發展帶來的新一波文化娛樂產業革命；美好生活區則將全面展示未來生活的樣貌包含健康、醫療、食品及數據將如何改變傳統生活模式，增進人類福祉。

主辦單位之一，阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平表示，「今年首度邀集志同道合的夥伴一起舉辦新創生態聚落節，打造專屬台灣在地的新創生態圈盛會，期望透過新創的分享、企業的賦能、生態的力量，展現台灣新創的能量，讓大眾見證年輕人勇敢逐夢的決心與毅力，也期望讓企業與新創有更多鏈結，讓更多人一同參與優化新創生態、觸及和凝聚更多造夢者、造風者，為台灣打造未來的無限可能。」

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，「KPMG安侯建業參與此次新創生態聚落節的初衷是希望串聯新創與企業，共同努力為社會解決問題、凝聚新創及企業的力量為台灣經濟增添成長的動能，完備新創生態聚落，進而一起推進和形塑數位經濟的未來。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

英國政府要求新建房屋設電動車充電站，加速電動車上路計畫

2019-07-19 15:05

消息指稱蘋果可能在今年新品採用彩虹蘋果標誌設計

2019-07-19 15:05

涉及國家發展安全，美國政府部門要求法院暫緩Qualcomm相關裁決

2019-07-19 15:04

Uber開源「Plato」人工智慧對話系統，建造更自然的人機語音互動

2019-07-19 15:04

蘋果、Google釋出新版表情符號圖案，將能在今年秋季使用

2019-07-19 15:04

消費者不想換機 智慧手機今年將面臨歷來最大衰退

2019-07-18 18:54

第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

2019-07-18 17:54

iPhone用戶忠誠度走下坡 跌至八年低點

2019-07-18 17:35

交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI

2019-07-18 16:59

創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50

遠傳衝車聯網 攜Gogoro Network推雙飽方案

2019-07-18 12:59

馬斯克又一創舉！盼「人腦接電腦」緩解帕金森氏症

2019-07-17 17:30

三星攜手韓國電信、銀行業者打造區塊鏈網路，推動全新行動網路服務應用

2019-07-17 13:59

滴滴出行正式加入第三方預約乘車服務 首波與廣汽、東風、一汽在內業者合作

2019-07-17 13:59

解除監管機構擔憂以前，Facebook不會貿然推出Libra數位貨幣服務

2019-07-17 13:59

博通後續調降金額，導致收購賽門鐵克事宜以失敗告終

2019-07-17 13:59

美國眾議院計畫起草限制大型科技公司發行數位貨幣

2019-07-16 12:08

美國業者最快2-4週內正式獲准向華為銷售產品

2019-07-16 12:06

電腦密碼發明人安詳逝世 享耆壽93歲

2019-07-15 22:07

西洋棋大師比賽狂勝 被發現躲廁所用手機AI作弊

2019-07-15 18:59

華為進軍TV 8月發布新品「智慧螢幕」

2019-07-15 17:00

Facebook隱私嚴重外洩 遭FTC裁罰50億美元天價

2019-07-15 13:02

TOYOTA攜手Denso成立合資公司，避免自駕車技術過於仰賴他人

2019-07-15 13:01

元太加入AirFuel無線充電聯盟，擴展電子紙更多應用場景

2019-07-15 13:01

亞馬遜15日促銷活動第一天 倉庫員工：發動罷工！

2019-07-14 20:44

華為在歐盟註冊Harmony商標 疑是「鴻蒙」官方譯名

2019-07-14 19:13

全球最貴建築之一 蘋果新總部價值估1294億

2019-07-13 13:54

傳McAfee將重新募股上市 但也有可能對外出售公司

2019-07-13 10:49

未來Google新聞搜尋結果將使大型媒體流量增加 對於小型媒體可能會是災難

2019-07-13 10:20

Google翻譯更新 讓鏡頭拍攝即時翻譯功能對應更多語言

2019-07-12 13:24

Apple Pay確定支援香港八達通交通卡 悠遊卡再等等

2019-07-12 09:25

標榜等同125cc排氣量動力的eMOVING面貌亮相

2019-07-12 09:24

亞馬遜串流音樂 快速竄紅

2019-07-12 02:36

串流音樂平台吸粉 競辦演唱會

2019-07-12 02:36

糗！四名蒙面高中生惡意噴漆 卻因連上Wifi暴露身分

2019-07-11 18:48

美國商務部正式宣佈在不違反國家安全下 將允許美國業者繼續向華為供貨

2019-07-11 08:36

與華為攜手 摩納哥成為歐洲首個5G網路覆蓋國

2019-07-10 15:06

推動數位轉型，聯想將ThinkBook品牌、ThinkCentre Nano系列產品引進台灣

2019-07-10 12:51

印度政府考慮全面禁止Facebook加密貨幣Libra

2019-07-10 11:49
看更多

熱門文章

大陸最大成人網站管理員被捕 高手揭露他們如何上傳「原創私密照」

2019-07-18 22:16

消費者不想換機 智慧手機今年將面臨歷來最大衰退

2019-07-18 18:54

iOS用戶忠誠度降低 網友指出蘋果「沒新意又醜又貴」

2019-07-18 15:57

空服員戴安全帽送驚喜！任天堂免費送班機乘客Switch

2019-07-19 11:54

iPhone用戶忠誠度走下坡 跌至八年低點

2019-07-18 17:35

交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI

2019-07-18 16:59

影／歐美明星瘋「老臉挑戰」 FaceApp卻傳資安疑慮

2019-07-18 17:57

LINE熊大兔兔主題試用包 一招免費升級永久使用

2019-07-19 15:07

誓言征服十億使用者！「瘦身app」Puffin 將推出速度超快的低階手機

2019-07-18 18:31

三星開始生產高階手機用12Gb DRAM

2019-07-18 17:45

消除心理壓力 Instagram嘗試隱藏貼文按讚數

2019-07-18 20:47

創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50

華米新款智慧手錶AMAZFIT GTR，採用更貼近精品錶款設計

2019-07-19 15:05

爆紅俄老臉app有安全疑慮 美參院領袖要求調查

2019-07-18 18:19

第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

2019-07-18 17:54

消息指稱蘋果可能在今年新品採用彩虹蘋果標誌設計

2019-07-19 15:05

Segate推出全新Backup Plus系列外接硬碟，提供多彩、方便使用特性

2019-07-19 15:04

Galaxy Note 10可能僅維持採用Snapdragon 855運算平台

2019-07-19 15:04

涉及國家發展安全，美國政府部門要求法院暫緩Qualcomm相關裁決

2019-07-19 15:04

Ubisoft公布完整首波收錄在UPlay+訂閱服務的遊戲清單

2019-07-19 15:04

6秒短影片服務Vine共同創辦人加盟Facebook，計畫創造全新溝通體驗

2019-07-19 15:05

蘋果、Google釋出新版表情符號圖案，將能在今年秋季使用

2019-07-19 15:04

Uber開源「Plato」人工智慧對話系統，建造更自然的人機語音互動

2019-07-19 15:04

OPPO再與巴塞隆納足球俱樂部合作，推出巴薩限量版手機

2019-07-19 15:04

Google 地圖新增共享單車查詢功能，新北市、高雄等全球 24 個城市率先開放

2019-07-19 15:05

英國政府要求新建房屋設電動車充電站，加速電動車上路計畫

2019-07-19 15:05

台灣新創生態聚落節8/22展開 凝聚智慧零售、製造在內五大主題

2019-07-19 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top