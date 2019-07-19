台灣新創生態聚落節8/22展開 凝聚智慧零售、製造在內五大主題

預計在8月22日舉辦的台灣新創生態聚落節，是由阿里巴巴台灣創業者基金、阿里雲、中華開發資本、國泰金控、美商中經合集團、財團法人好食好事基金會在內單位，協同藍濤亞洲與KPMG安侯建業聯合會計師事務所，以及Appier沛星互動、Accupass活動通、KKday酷遊天、O’right歐萊德、4Gamers就肆電競在內協辦單位，將匯聚完整新創生態聚落的能量，並且吸引更多新創團隊以及創投單位共襄盛舉。

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今年首度舉辦的新創生態聚落節將觀察近期台灣新創熱門領域及方向，分別打造智慧零售、智能製造、企業服務、文化娛樂及美好生活五大主題館，計畫以更豐富活潑方式展現最新趨勢與未來生活。

其中，智慧零售區將展示新零售能量，如何整合線上線下運營，重構人、貨、場三大要素等未來零售課題；智能製造區將跳脫以往製造業單面向傳統產業的刻板印象，以科技及智能升級製造產業；企業服務區將展現新創如何賦能企業，運用科技節省成本、提升效率；文化娛樂區將展示創意服務和數位科技發展帶來的新一波文化娛樂產業革命；美好生活區則將全面展示未來生活的樣貌包含健康、醫療、食品及數據將如何改變傳統生活模式，增進人類福祉。

主辦單位之一，阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平表示，「今年首度邀集志同道合的夥伴一起舉辦新創生態聚落節，打造專屬台灣在地的新創生態圈盛會，期望透過新創的分享、企業的賦能、生態的力量，展現台灣新創的能量，讓大眾見證年輕人勇敢逐夢的決心與毅力，也期望讓企業與新創有更多鏈結，讓更多人一同參與優化新創生態、觸及和凝聚更多造夢者、造風者，為台灣打造未來的無限可能。」

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，「KPMG安侯建業參與此次新創生態聚落節的初衷是希望串聯新創與企業，共同努力為社會解決問題、凝聚新創及企業的力量為台灣經濟增添成長的動能，完備新創生態聚落，進而一起推進和形塑數位經濟的未來。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》