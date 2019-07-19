Uber開源「Plato」人工智慧對話系統，建造更自然的人機語音互動

除了Google提出的Duplex，以及LINE後續提出的DUET，顯然Uber也期望進入人工智慧對話代理應用，讓電腦系統能介入協助與真人進行對話互動。

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依照Uber說明，旗下人工智慧部門打造的「Plato (柏拉圖)」對話系統，期望能建構更自然、完整的人工智慧對話能力，同時也藉由對外開源銜接更多外部資源協助，讓此項對話系統可以更加完善，同時也能讓更多開發者、研究人員可以藉此對話系統累積更多互動數據。

同時，Uber也強調「Plato」以現有深度學習與貝氏定理概率最佳化框架打造，不但具備高度相容，同時也能簡單使用。

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在「Plato」的運作中，將可對應識別語音內容，並且轉換為文字，進而從中理解表達意義，另外也會追蹤前後句內容，同時判斷哪些內容已經被「完成」，接著則會進行資料庫比對、調用相關API串接更多資源，進而分析、建構對話策略，接下來則是將對話策略形成的抽象語句轉換成文字，再將文字內容轉換成語音，順利進行對話。

而在藉由模組化架構設計，Uber將使「Plato」能銜接不同訓練模型，或是串接不同應用組件，進而在各類對話內容中進行學習、分析，並且產生更完整的對話互動模式，甚至可以藉由對話章節記錄，讓人工智慧系統可以隨時調閱、確認，另外也能讓開發者針對特定內容進行定義，讓人工智慧系統可以學習更多不同義的詞句內容，讓互動對話可以變得更加自然、正確。

之所以打造「Plato」，預期Uber是為了接下來的自動化無人車等應用做準備，畢竟使用者透過app預約叫車時，語自己確認上車地點的對象不見得會是真人，而可能是 夥計 (K.I.T.T.) 電腦系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》