涉及國家發展安全，美國政府部門要求法院暫緩Qualcomm相關裁決

針對加州地方法院裁決必須合理提供技術授權，不得拒絕競爭對手或與廠商簽訂獨家供應合作，同時必須在未來7年內接受監督的情況，美國政府部門稍早要求法院暫停執行，認為此舉將影響未國家競爭創新與安全問題。

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依照美國司法部說明，由於Qualcomm涉及為國家安全機構提供關鍵技術支持，若未來因為專利授權模式面臨改變，可能將使Qualcomm在5G網路技術創新與標準制定腳步放緩，短期內可能會造成美國境內企業發展影響，長遠來看也可能使美國市場競爭力、安全受限。

由於Qualcomm同時與美國國防部及能源部等單位簽署保密合作協議，因此這些美國政府單位也支持法院暫緩對Qualcomm專利授權方式的執行裁決。

在現行Qualcomm授權模式中，合作夥伴不僅必須購買Qualcomm提供晶片，同時也須取得Qualcomm技術授權，否則就會面臨「沒有授權、沒有晶片」局面，若法院最終仍裁定Qualcomm敗訴，意味Qualcomm未來授權模式將重新做調整，同時營收模式也會面臨改變。

但以目前美國政府單位先後表明支持Qualcomm，並且以影響國家競爭與安全為由要求法院暫緩執行，顯然即便遭法院駁回暫緩執行的請求，後續發展仍似乎對Qualcomm有利。

不過，即便在美國境內或許能夠避開面臨專利授權模式改變影響，但Qualcomm在歐洲地區仍可能遭歐盟反壟斷單位祭出另一張違反壟斷罰單，原因在於Qualcomm曾在2009年至2011年間以低於市場成本價格出售當時主流使用的3G通訊晶片，藉此削弱當時仍在市場競爭的Icera在內廠商優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》