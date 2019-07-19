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英國政府要求新建房屋設電動車充電站，加速電動車上路計畫

2019-07-19 15:05三嘻行動哇 Yipee!

節能減碳、對抗空氣污染已經成為全球性政策，在各國推出的環保計畫中，最常聽見的就是電動車發展，其中德國「未來交通」電動車發展計畫就希望能在 2022 年達到 100 萬輛電動車上路的目標。

只是…無論是在哪個國家推行電動車，最大的困難點就是充電站不夠。最近英國政府為了解決充電站問題，就要求所有新建房屋建築都必須配有電動車充電站。

目前英國法令規定，電動車主可向政府申請最高 500 英鎊（約新台幣 19,280 元）補助款在家安裝電動車充電器。這樣補助方式對政府來說，不僅是最方便，同時也是最省成本的方式，政府只要支付補助費就能吸引民眾改選擇電動車。

然而對於民眾而言，只有家裡有電動車充電站，那麼當出外沒電的時候，又該怎麼辦呢？如果英國政府能落實新政策，要求新建房屋都預留電動車充電停車位的話，不僅更方便讓電動車充電，也能降低電動車充電的收費制度，可謂是一舉數得。

此外，如果全英國各地都能建立強大的充電站網，完善的基礎建設就能讓民眾更支持電動車計畫，也能更容易從燃油引擎汽車過渡至電動車。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/148423/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：ubergizmo

英國建築減碳

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