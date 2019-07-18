第七屆Sony創意科學大賞作品展開跑，機器狗aibo首度登台耍萌

今年邁入第七屆的Sony創意科學大賞作品展，透過「生活百變王」的主題設定，讓參加團隊自由使用2種以上的科學原理，配合使用生活中物品進行改造，藉此創作各類充滿創意的科學玩具。而此次展示中，Sony也再次展示旗下MESH模組化智慧積木，以及新款方塊機器人toio，而前年皆小的人工智慧機器狗aibo也首次在台公開展出。

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藉由風力、電磁鐵、電力等科學原理，Sony創意科學大賞歷屆以來希望讓國小3年級至6年級的學童構思各類創意玩具，並且藉由日常生活可使用物件、材質製作，除了發揮創一隻於，更強調對於環境保育的重視，同時也讓學童在創作過程了解更多科學知識。

此次以「生活百變王」作為主題，並且要求參賽團隊使用2種以上的科學原理，藉由改造生活中可輕易取得杯子、瓦楞紙、塑膠片等材質，進而創造各類趣味科學玩具。在此次參賽作品中，有不少設計主題與《戰鬥陀螺》有關，例如此次獲得冠軍作品便是以電磁原理讓陀螺快速轉動，並且藉由互動方式增加遊玩樂趣，其他參賽作品也有不少運用風力、磁力，或是力矩改變等原理打造，將各類日常生活常見的科學原力應用在創新玩具內。

而在作品展示中，Sony也一併展出旗下MESH模組化智慧積木、新款方塊機器人toio，甚至與So-net合作展示手機遊戲運作流程，另外更展示Sony以人工智慧技術打造的全新機器狗aibo，並且強調針對科學人才培育理念，期望能藉由吸引更多學童參與科學創作，進而激發更多創新應用。

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以人工智慧、雲端服務驅動的人工智慧機器狗aibo

在先前說明裡，新一代aibo導入運用深度學習的人工智慧系統，除了可讓aibo學習跟使用者互動，同時也將藉由特殊軸關節設計使機器狗的動作表現更自然，並且配合OLED眼睛顯示不同眼神，並且配合動作詮釋豐富神情。

aibo將透過內建64位元的四核心處理器，以及位於鼻子、身上的相機作為電腦視覺，並且配合深度學習方式與外界產生互動，並且配合雲端輔助運算持續學習，未來將隨著與使用者長期互動產生不同「性格」。

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而跟多數智慧喇叭設計一樣，Sony並不認為可藉由單一系統對應不同動作及技能，因此未來也將透過專屬aibo Store服務，讓使用者能下載不同應用技能，未來也將開放開發者提供不同應用功能。

不過，aibo必須搭配雲端服務運作，目前計費方式分別包含按月繳納2980日圓資費，以及一次繳納3年費用9萬日圓使用模式，而台灣地區目前受限雲端服務尚未針對台灣地區開通，因此將使aibo無法直接透過專屬aibo Store服務下載不同應用技能。

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第七屆Sony創意科學大賞作品展現場展出作品：

此次Sony創意科學大賞作品展將從7月18日起至21日於台北國立台灣科學教育館一樓大廳展出，同時也會在特定時間以主題內容工作坊進行親子互動，而高雄場則預計在7月25日到28日間於國立科學工藝博物館北館展開。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》