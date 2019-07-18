創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2010黏創立於美國紐約州紐約蘇活區的創新社群空間WeWork，日前確認進駐台灣市場之後，今日 (7/18)正式啟用位於台北信義區的最新據點，預計會在今年稍晚正式對外營運。

分享 facebook

根據WeWork說明，目前在全球地區已經累積485個據點，分別分布在全球28個國家地區、105個城市，並且針對不同地區提供在地化經營策略，例如此次在台灣地區便採用適合台灣市場的發展模式，同時也會串接WeWork既有資源，協助在地企業發展、個人創業以更快速度投入全新事業成長。

目前WeWork已經在全球市場累積超過46萬6000名會員，其中約40%比例為企業客戶，其中更有超過三分之一為全球前500強企業，並且藉由都市化、社群、共享方式運作，從一開始的共享工作空間，到後續的空間應用規劃，乃至於擴展更多延伸加值服務，讓更多需要工作空間的新創團隊、自由工作者，甚至企業規模單位均可藉由WeWork提供資源發展全新事業。

在WeWork的想法中，如何藉由數據最佳化辦公室空間成為重點項目，因此無論是藉由租賃方式使用工作空間，或是訂製專屬辦公室空間，甚至與WeWork合作客製化私人辦公空間，WeWork均以數據化模式規劃最佳工作空間，同時也能讓會議室空間使用率最佳化，進而讓發展項目可以更有效率。

除此之外，藉由讓工作環境變得更好，WeWork預期也能讓工作心情變得更好，進而更容易激發創意想法，對於新創事業展而言，將會是不可或缺的關鍵因素。

WeWork亞洲副總裁Christian Lee (李愷先) 分享 facebook

因此，在WeWork的發展規劃中，如何藉由過去10年累積的設計與營運經驗，營造符合需求且具人情味旳工作空間成為主要發展核心。另一方面，WeWork更藉由讓空間使用效率提昇、間接減少排碳量或塑料產品使用率，同時也透過提供更多工作機會、新創扶植，並且連帶提昇據點鄰近區域經濟發展，藉此形成更大共生發展效益。

而藉由社群與活動交流等方式，WeWork也預期將能協助推動更多新創催生，同時透過WeWork分布全球據點也能讓新創事業以更快速度擴展到全球各地市場，並且透過重點都市延伸到更多地區發展。

對於企業行號而言，透過WeWork所提供資源也能降低在地營運據點維護成本，同樣也能藉由WeWork據點快速銜接各地區發展機會，並且讓在地人員能有更好工作環境，使企業行號可以更輕易地建立全球規模事業，例如Facebook、Uber、Sprint在內大型企業都已經與WeWork建立合作關係。

針對此次進駐台灣市場，WeWork亞洲副總裁Christian Lee (李愷先)說明現階段會先以台北駐點為發展，暫時還沒有擴展到其他城市地區計畫，同時也尚未確認今年內正式營運時間與具體計費方案，預期會在日後公布。在企業合作部分，目前WeWork也已經與特定企業單位進行洽談，但暫時還無法透露具體細節。

至於台北駐點鄰近地區也有諸如AppWorks等台灣在地新創加速，或是諸如雷格斯 (Regus)或C.C. Work兆基商務中心等共享辦公空間，Christian Lee表示未來確實也有機會進一步合作，但現階段暫時還沒有具體可公布消息。

WeWork台北據點內部陳設：

辦公室內部以開放、透光形式打造 分享 facebook

提供大面積採光與綠色植栽紓緩工作心情，同時也能藉由沙發輕鬆討論工作事項 分享 facebook

分享 facebook

辦公桌採開放形式，並且提供必要插座、檯燈與桌邊櫃 分享 facebook

若要安靜的個人空間，也能透過小型隔間減少外部干擾 分享 facebook

分享 facebook

工作區域提供飲水、冰箱等設施 分享 facebook

設置自助啤酒吧也是WeWork辦公空間特色之一 分享 facebook

分享 facebook

針對台北駐點，以舊式眷村常見的復古窗花作為造型 分享 facebook

分享 facebook

以刷卡形式進出，同時在台北駐點租賃位置服務，同樣也能在全球其他辦公空間使用 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》