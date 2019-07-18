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創新社群辦公空間WeWork進駐台北，最快今年內正式啟用營運

2019-07-18 16:50楊又肇

2010黏創立於美國紐約州紐約蘇活區的創新社群空間WeWork，日前確認進駐台灣市場之後，今日 (7/18)正式啟用位於台北信義區的最新據點，預計會在今年稍晚正式對外營運。

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根據WeWork說明，目前在全球地區已經累積485個據點，分別分布在全球28個國家地區、105個城市，並且針對不同地區提供在地化經營策略，例如此次在台灣地區便採用適合台灣市場的發展模式，同時也會串接WeWork既有資源，協助在地企業發展、個人創業以更快速度投入全新事業成長。

目前WeWork已經在全球市場累積超過46萬6000名會員，其中約40%比例為企業客戶，其中更有超過三分之一為全球前500強企業，並且藉由都市化、社群、共享方式運作，從一開始的共享工作空間，到後續的空間應用規劃，乃至於擴展更多延伸加值服務，讓更多需要工作空間的新創團隊、自由工作者，甚至企業規模單位均可藉由WeWork提供資源發展全新事業。

在WeWork的想法中，如何藉由數據最佳化辦公室空間成為重點項目，因此無論是藉由租賃方式使用工作空間，或是訂製專屬辦公室空間，甚至與WeWork合作客製化私人辦公空間，WeWork均以數據化模式規劃最佳工作空間，同時也能讓會議室空間使用率最佳化，進而讓發展項目可以更有效率。

除此之外，藉由讓工作環境變得更好，WeWork預期也能讓工作心情變得更好，進而更容易激發創意想法，對於新創事業展而言，將會是不可或缺的關鍵因素。

WeWork亞洲副總裁Christian Lee (李愷先)
WeWork亞洲副總裁Christian Lee (李愷先)
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因此，在WeWork的發展規劃中，如何藉由過去10年累積的設計與營運經驗，營造符合需求且具人情味旳工作空間成為主要發展核心。另一方面，WeWork更藉由讓空間使用效率提昇、間接減少排碳量或塑料產品使用率，同時也透過提供更多工作機會、新創扶植，並且連帶提昇據點鄰近區域經濟發展，藉此形成更大共生發展效益。

而藉由社群與活動交流等方式，WeWork也預期將能協助推動更多新創催生，同時透過WeWork分布全球據點也能讓新創事業以更快速度擴展到全球各地市場，並且透過重點都市延伸到更多地區發展。

對於企業行號而言，透過WeWork所提供資源也能降低在地營運據點維護成本，同樣也能藉由WeWork據點快速銜接各地區發展機會，並且讓在地人員能有更好工作環境，使企業行號可以更輕易地建立全球規模事業，例如Facebook、Uber、Sprint在內大型企業都已經與WeWork建立合作關係。

針對此次進駐台灣市場，WeWork亞洲副總裁Christian Lee (李愷先)說明現階段會先以台北駐點為發展，暫時還沒有擴展到其他城市地區計畫，同時也尚未確認今年內正式營運時間與具體計費方案，預期會在日後公布。在企業合作部分，目前WeWork也已經與特定企業單位進行洽談，但暫時還無法透露具體細節。

至於台北駐點鄰近地區也有諸如AppWorks等台灣在地新創加速，或是諸如雷格斯 (Regus)或C.C. Work兆基商務中心等共享辦公空間，Christian Lee表示未來確實也有機會進一步合作，但現階段暫時還沒有具體可公布消息。

WeWork台北據點內部陳設：

辦公室內部以開放、透光形式打造
辦公室內部以開放、透光形式打造
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提供大面積採光與綠色植栽紓緩工作心情，同時也能藉由沙發輕鬆討論工作事項
提供大面積採光與綠色植栽紓緩工作心情，同時也能藉由沙發輕鬆討論工作事項
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辦公桌採開放形式，並且提供必要插座、檯燈與桌邊櫃
辦公桌採開放形式，並且提供必要插座、檯燈與桌邊櫃
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若要安靜的個人空間，也能透過小型隔間減少外部干擾
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工作區域提供飲水、冰箱等設施
工作區域提供飲水、冰箱等設施
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設置自助啤酒吧也是WeWork辦公空間特色之一
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針對台北駐點，以舊式眷村常見的復古窗花作為造型
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以刷卡形式進出，同時在台北駐點租賃位置服務，同樣也能在全球其他辦公空間使用
以刷卡形式進出，同時在台北駐點租賃位置服務，同樣也能在全球其他辦公空間使用
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業共享經濟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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