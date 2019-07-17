博通後續調降金額，導致收購賽門鐵克事宜以失敗告終

先前有消息指稱博通計畫以超過220億美元現金價格收購賽門鐵克，同時也將包含承括賽門鐵克現有債務，預計最快會在7月中旬達成收購協議。但在稍早消息中卻傳出博通後續下調收購金額，導致收購賽門鐵克事宜以失敗告終。

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依照消息指出，博通原本有意以每股28.25美元價格收購賽門鐵克，而此報價高出賽門鐵克原本以每股28美元計算的最低可接受價格，但後續在針對賽門鐵克進行盡職調查 (due diligence)，博通卻將出價調整為每股27.25美元，使得賽門鐵克對於博通出價收購事宜產生猶豫，最終導致此筆交易以失敗告終。

市場看法認為博通目前發展作法更趨近私募股權公司，藉由收購需要資金挹注的公司，並且透過削減成本、重組等方式讓收購公司以全新面貌運作，例如在2015年以前身新加坡Avago形式收購博通，後續更以博通作為業務合併後的新公司名稱，更在執行長陳福陽 (Hock Tan)帶領之下持續對外收購，甚至一度計畫收購Qualcomm，最後則是被川普政府以危及國家安全為由下令禁止。

不過，以賽門鐵克目前確實需要資金的情況，拒絕博通收購其實也令人費解，但有部分原因可能與對博通收購後續處理事宜持疑有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》