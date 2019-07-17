解除監管機構擔憂以前，Facebook不會貿然推出Libra數位貨幣服務

針對美國眾議院等單位的擔憂，負責Libra相關業務的Facebook副總裁David Marcus稍早說明，在消弭監管機構任何擔憂之前，Facebook將不會貿然推出Libra數位貨幣服務，同時也強調Libra不會與法定貨幣競爭，同時也不會影響既有貨幣市場競爭。

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在此之前，依照Facebook的說明表示，Libra除了可作為數位貨幣使用之外，更可直接與法定貨幣互換使用，因此引起美國政府關注，同時包含歐洲監管機構、印度政府也先後表明擔憂Facebook此項數位貨幣服務對既有貨幣流通造成影響。

不過，並非所有國家對於Facebook此項數位貨幣服務有所隱憂，例如英國財政大臣Philip Hammond日前受訪時，便表示英國政府將會接納Libra數位貨幣服務，同時不會試圖阻止其發展。

Facebook預計於2020年推出Libra數位貨幣，並且攜手Mastercard、PayPal與Uber在內業者合作，藉此擴大Libra數位貨幣應用範圍。而因為美國眾議院表示擔憂，因此要求Facebook出面針對此項服務進行說明，並且針對數據隱私問題接受提問。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》