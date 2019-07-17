滴滴出行正式加入第三方預約乘車服務 首波與廣汽、東風、一汽在內業者合作

先前傳出測試藉由平台凝聚第三方app預約叫車服務之後，滴滴出行稍早正式宣佈對外開放平台合作，首波加入廣汽、東風、一汽在內業者提供服務，讓使用者能直接透過滴滴出行app使用諸如如祺出行、東風出行等第三方服務提供車輛資源。

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而如同先前使用者可直接透過單鍵呼叫滴滴出行提供不同服務車款，未來使用者更能一次呼叫更多第三方服務提供車輛資源，藉此在更快時間內完成預約乘車，並且在更短時間內紓緩車輛乘坐需求。

在此之前，滴滴出行已經與中國境內31家汽車產業廠商合作，此次在滴滴出行app內整合更多第三方業者提供服務，預期讓第三方app預約車輛搭乘服務可透過滴滴出行服務平台媒合更多乘車需求，同時滴滴出行也能藉由平台累積數據提昇車輛乘坐需求媒合精準度，更可藉由累積數據打造更多應用服務。

與滴滴出行合作，同時也能讓這些第三方app所提供服務，可以被更多人使用，對於此類服務應用發展也能帶來正向成長。

類似情況，高德地圖之前就曾打造名為易行平台的服務，分別串接滴滴出行、神州專車、首汽約車、摩拜單車、飛豬等服務，讓使用者能在透過高德地圖查詢預計前往地點位置之餘，同時可以選擇使用合適接駁方式前往目的地。而美團則是將接駁服務整合在自身平台內，讓使用者能在美團服務完成日常所需。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》