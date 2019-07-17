三星攜手韓國電信、銀行業者打造區塊鏈網路，推動全新行動網路服務應用

三星在今年推出的Galaxy S10系列強化區塊鏈技術應用之後，三星稍早宣布與SK Telecom、KT、LG+在內韓國境內電信業者，以及韓亞銀行、友利銀行與韓國交易所旗下IT服務子公司Ksocom合作，預計打造可作為全新行動服務認證應用基礎的區塊鏈網路系統。

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由三星與韓國境內電信業者，以及銀行金融相關機構合組聯盟，預計打造可作為全新行動服務認證應用基礎的區塊鏈網路系統，將可讓個人用戶或企業將隱私資訊以區塊鏈形式更安全地保存，並且可藉由手機作為身分認證。

而首波應用，將會針對韓國境內大專院校畢業證書申請、核發使用，讓畢業生能更快藉由手機完成身分驗證，並且簡化證書申請流程。同時，針對企業端也能藉由區塊鏈網路加強文件可信度，藉此用於人員招聘與資料審核流程，未來也可能進一步擴展到更多需要可信度更高的個人文件驗證服務，例如醫療、保險，或是各地會員身分驗證。

目前區塊鏈技術除了應用在數位貨幣交易之餘，更多應用還包含個人隱私資料、文件內容等應用，例如用於強化線上網路服務安全，確保個人隱私不會被竊取、盜用，另外也能增加文件內容可信度，甚至可應用在著作權內容使用追蹤，讓版權持有者知曉授權內容被如何使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》