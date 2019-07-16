美國業者最快2-4週內正式獲准向華為銷售產品

日前由美國商務部確認將在不影響國家安全條件下，開放美國業者將產品銷售給華為，而稍早有消息指稱美國業者最快在2-4週內取得許可證。

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路透新聞從相關消息取得說法，表示美國政府最快會在未來2-4週內向提出申請的業者核發許可證，讓這些美國境內業者能順利將產品銷售給華為使用。美國商務部對此表示，目前仍在評估所有提出申請，並未明確說明實際核發許可證時間，同時也未透露核發許可證的相關標準。

不過，若以時間點來看的話，預期許可證核發時間將能趕上華為計畫在後續推行新品計畫，因此不會影響華為接下來準備推出的Mate 30系列機種，而預期與Intel、Qualcomm、微軟合作的筆電產品也不會因此受影響。

但以美國政府立場來看，華為依然名列美國禁止出口清單上，目前也不算是對華為做出特赦，而是在不影響美國國家安全情況下，將以有條件形式允許美國業者將產品銷售給華為，意味日後一旦美國政府改變想法，依然會針對華為加以限制。

而市場看法也認為美國政府相關措施對於華為影響或許不大，畢竟先前已經有部分業者表示可規避美國政府相關限制，進而將產品銷售給華為使用，其中包含以產品本身不在美國境內生產，或是轉由他廠銷售模式提供，因此部分看法認為美國政府相關限制，最終可能會對美國境內業者產生較大影響，甚至可能造成美國自身市場競爭能力下降。

至於華為方面則是始終強調本身並未涉及任何網路安全問題，認為美國政府應將華為從限制名單中去除。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》