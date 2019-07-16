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義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

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美國眾議院計畫起草限制大型科技公司發行數位貨幣

2019-07-16 12:08楊又肇

美國眾議院預計起草全新法案，將限制提供線上平台化服務，同時年營收至少達250億美元的大型科技公司以金融機構形式發行數位貨幣，顯然是針對近期Facebook宣布推行自有數位貨幣Libra所設，同時更強調將對違規企業處以每日100萬美元罰金。

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依照路透新聞報導，美國眾議院內部正由民主黨成員推動起草限制大型科技公司以金融機構形式發行數位貨幣的法案，其中將禁止年營收達250億美元以上，同時提供線上平台化服務的科技公司發行數位貨幣，違反企業將每天處以100萬美元罰金。

不過，此項提議可能遭共和黨成員身分的眾議員反對，因此此項草案可能難以在眾議院獲得足夠支持票數，而即便在眾議院通過草案，依然要參議院同意才能成為正式法令。

而針對Facebook聲明將在2020年發行自有數位貨幣，並且與Mastercard、PayPal、Uber在內金融、網路服務業者合作，同時更強調能與一般法定貨幣互換使用，因此引發美國眾議院關注，並且要求Facebook出面說明。

在後續發展中，印度政府隨即發出聲明，表明將禁止Facebook發行數位貨幣於印度境內使用，而歐洲國家也對Facebook發行數位貨幣看法持疑，至於美國總統川普則對Facebook發行數位貨幣一事批評，並且要求希望成為銀行的企業申請銀行執照，同時必須接受美國與全球各地區法規管理。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度共和黨民主黨

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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