親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

威力彩獎號出爐 頭獎上看10億

電腦密碼發明人安詳逝世 享耆壽93歲

2019-07-15 22:07INSIDE

圖擷自computerhistory.org
圖擷自computerhistory.org
分享

相信不少讀者知道，發明電腦「密碼」的人是麻省理工學院學者Fernando Corbató。根據外媒報導，他7月12日在麻薩諸塞州的牛頓市家中安詳逝世，享耆壽93歲。

這位極富傳奇色彩的電腦科學先驅最為人津津樂道的研究成果為分時系統（Time Sharing System）以及密碼；他開發出世界最早的分時系統「CTSS」，從此讓人類可以多數人同一時間透過多個螢幕、鍵盤等終端共用一台電腦與 CPU，並且讓多款程式共享硬體和軟體資源。上述現在聽起來好像很稀鬆平常，但在 CTSS 出現之前，電腦其實很笨，非得一次只能運作一次程式碼，運作完然後才能再接受一次指令。也由於這項發明， Fernando Corbató 在 1990 年獲得了圖靈獎。

而我們現在習以為常的密碼系統，也是在 CTSS 系統中被建構出來的， Fernando Corbató 為了確保多人共用電腦的權限，設計出了「私人帳戶」與「密碼」來讓不同的電腦使用者得以登入進行共作，這也就是我們今天電子郵件的雛形。

CTSS 的創新不止如此，它甚至具有社交訊息、文書處理的概念原型，像 ed、vi 和 vim 文本編輯器的前身 QED 就是在 CTSS 裡。此外 Fernando Corbató 後來參與的開發計畫 Multics 也成了 Unix 系統以及 C 語言的靈感來源；他的成就激發了麻省理工學院啟動Project MAC，這是麻省理工電腦科學實驗室的前身，後來又與麻省理工學院人工智慧實驗室合併，成為電腦科學和人工智慧實驗室（CSAIL）。

R.I.P， Fernando Corbató。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

麻省理工學院牛頓語言台電社交

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

西洋棋大師比賽狂勝 被發現躲廁所用手機AI作弊

2019-07-15 18:59

華為進軍TV 8月發布新品「智慧螢幕」

2019-07-15 17:00

Facebook隱私嚴重外洩 遭FTC裁罰50億美元天價

2019-07-15 13:02

TOYOTA攜手Denso成立合資公司，避免自駕車技術過於仰賴他人

2019-07-15 13:01

元太加入AirFuel無線充電聯盟，擴展電子紙更多應用場景

2019-07-15 13:01

亞馬遜15日促銷活動第一天 倉庫員工：發動罷工！

2019-07-14 20:44

華為在歐盟註冊Harmony商標 疑是「鴻蒙」官方譯名

2019-07-14 19:13

全球最貴建築之一 蘋果新總部價值估1294億

2019-07-13 13:54

傳McAfee將重新募股上市 但也有可能對外出售公司

2019-07-13 10:49

未來Google新聞搜尋結果將使大型媒體流量增加 對於小型媒體可能會是災難

2019-07-13 10:20

Google翻譯更新 讓鏡頭拍攝即時翻譯功能對應更多語言

2019-07-12 13:24

Apple Pay確定支援香港八達通交通卡 悠遊卡再等等

2019-07-12 09:25

標榜等同125cc排氣量動力的eMOVING面貌亮相

2019-07-12 09:24

亞馬遜串流音樂 快速竄紅

2019-07-12 02:36

串流音樂平台吸粉 競辦演唱會

2019-07-12 02:36

糗！四名蒙面高中生惡意噴漆 卻因連上Wifi暴露身分

2019-07-11 18:48

美國商務部正式宣佈在不違反國家安全下 將允許美國業者繼續向華為供貨

2019-07-11 08:36

與華為攜手 摩納哥成為歐洲首個5G網路覆蓋國

2019-07-10 15:06

推動數位轉型，聯想將ThinkBook品牌、ThinkCentre Nano系列產品引進台灣

2019-07-10 12:51

印度政府考慮全面禁止Facebook加密貨幣Libra

2019-07-10 11:49

Nutanix：擁抱數位轉型 從服務轉變為「體驗」將成為全新常態

2019-07-10 11:38

LG申請「Wallet ThinQ」名稱專利 可能推行加密數位錢包服務

2019-07-10 11:36

任正非：鴻蒙非備胎替代Google 原本為電信網絡設計

2019-07-09 20:34

NVIDIA將Jetson Nano開發板加入深度學習實作坊 推廣AIoT應用

2019-07-09 15:33

小摩：2020年蘋果將發表4款iPhone

2019-07-09 13:09

微軟再次宣傳Windows 1.0，就是為了配合Netflix原創電視劇《怪奇物語》

2019-07-09 08:38

報導指稱即便沒有證據，美國政府都會以潛在威脅為由制裁華為

2019-07-09 08:35

避免資源濫用 微軟將開始刪除超過2年未登錄使用帳號

2019-07-09 08:35

傳博通最快7月中旬宣布收購賽門鐵克 但可能仍有變數

2019-07-09 08:35

不甩禁令 英國4大電信將繼續用華為5G設備

2019-07-08 20:23

混合雲趨勢推動超融合系統應用成長 VMware依然奪下市場龍頭

2019-07-08 18:03

uberEATS進駐基隆、台南，藉由功能升級提高服務效率

2019-07-08 18:03

訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎再創佳績

2019-07-08 17:38

代號「Spring Crest」，百度攜手Intel打造AI處理器Nervana NNP-T

2019-07-07 16:22

美國連鎖電影院Regal Cinemas跟進推出無限制觀看電影票訂閱服務

2019-07-07 15:19

研究指出自駕車以更具效率方式駕駛 更容易造成乘客不安

2019-07-07 15:19

阿里巴巴將在中國境內的支付寶臉部識別系統加入美顏功能

2019-07-07 15:18

5大科技趨勢 領航未來5年

2019-07-06 13:47

數位服務噴發 商機2兆美元

2019-07-06 13:47
看更多

熱門文章

西洋棋大師比賽狂勝 被發現躲廁所用手機AI作弊

2019-07-15 18:59

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

小米A3將會區分兩種版本，處理器規格與小米CC9系列不同

2019-07-15 13:00

Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

2019-07-15 13:01

Facebook隱私嚴重外洩 遭FTC裁罰50億美元天價

2019-07-15 13:02

華為進軍TV 8月發布新品「智慧螢幕」

2019-07-15 17:00

TOYOTA攜手Denso成立合資公司，避免自駕車技術過於仰賴他人

2019-07-15 13:01

Galaxy Note 10官方宣傳圖像再次曝光 頂端可能改為平面設計

2019-07-15 13:00

iPhone 6突然噴出火花 11歲女童秒嚇扔

2019-07-15 18:54

元太加入AirFuel無線充電聯盟，擴展電子紙更多應用場景

2019-07-15 13:01

赤燭沉寂4個多月 聲明「還願短期內上架無望」

2019-07-15 21:27

宏達電衝刺VR電競 深耕北高VR虛擬實境樂園

2019-07-15 15:34

宏達電深耕VR遊樂園市場 北高雙箭齊發

2019-07-15 16:42

東京奧運眼球戰 各方人馬揪團搶4K轉播

2019-07-15 21:31

U值媒／AI人工智慧預測投資賺大錢的方法？！

2019-07-15 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top