電腦密碼發明人安詳逝世 享耆壽93歲

圖擷自 computerhistory.org 分享 facebook

相信不少讀者知道，發明電腦「密碼」的人是麻省理工學院學者Fernando Corbató。根據外媒報導，他7月12日在麻薩諸塞州的牛頓市家中安詳逝世，享耆壽93歲。

這位極富傳奇色彩的電腦科學先驅最為人津津樂道的研究成果為分時系統（Time Sharing System）以及密碼；他開發出世界最早的分時系統「CTSS」，從此讓人類可以多數人同一時間透過多個螢幕、鍵盤等終端共用一台電腦與 CPU，並且讓多款程式共享硬體和軟體資源。上述現在聽起來好像很稀鬆平常，但在 CTSS 出現之前，電腦其實很笨，非得一次只能運作一次程式碼，運作完然後才能再接受一次指令。也由於這項發明， Fernando Corbató 在 1990 年獲得了圖靈獎。

而我們現在習以為常的密碼系統，也是在 CTSS 系統中被建構出來的， Fernando Corbató 為了確保多人共用電腦的權限，設計出了「私人帳戶」與「密碼」來讓不同的電腦使用者得以登入進行共作，這也就是我們今天電子郵件的雛形。

CTSS 的創新不止如此，它甚至具有社交訊息、文書處理的概念原型，像 ed、vi 和 vim 文本編輯器的前身 QED 就是在 CTSS 裡。此外 Fernando Corbató 後來參與的開發計畫 Multics 也成了 Unix 系統以及 C 語言的靈感來源；他的成就激發了麻省理工學院啟動Project MAC，這是麻省理工電腦科學實驗室的前身，後來又與麻省理工學院人工智慧實驗室合併，成為電腦科學和人工智慧實驗室（CSAIL）。

R.I.P， Fernando Corbató。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》