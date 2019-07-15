西洋棋大師比賽狂勝 被發現躲廁所用手機AI作弊

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在2017年的泰國電影《模犯生》中，講了一些校園學生作弊的故事，其中有一些作弊手法可能就連我們看起來也很熟悉。其中這一類作弊電影必不可少的兩個橋段，第一就是利用手機來作弊，第二就是到廁所作弊。而這位西洋棋大師，則選擇融合了上述兩種技巧。

世界西洋棋聯會宣佈，在法國進行的一場比賽中，俄國的西洋棋大師 Igors Rausis 被抓到作弊。

今年 58 歲的 Rausis 出生於蘇聯，他目前代表捷克共和國參賽，之前代表過拉脫維亞和孟加拉國。他在 1992 年成為西洋棋大師，目前排名第53位。此外，他也是目前世界西洋棋大師排名一百名的名單中，年紀最大的一位。

不過，Igors Rausis由於在最近幾年以一種不合常理的速度，快速竄起他的排名，因此世界西洋棋聯會早就開始注意他，將他列為注意對象。

會人員並且取出他藏在廁所裡的手機，在人贓俱獲之下，Rausis 承認自己用手機作弊，並表示自己已經「下完最後一盤棋」，意指自己將會退出棋壇。

這也不是首次有棋手利用手機來作弊，在2015年杜拜的公開賽中，一名棋手 Gaoiz Nigalidze 也同樣在廁所中被發現利用手機作弊，世界西洋棋聯會因此取消他的大師資格並且禁賽三年。 Gaoiz Nigalidze 當時被抓到的時候，他手機上的螢幕與正在進行比賽的棋面一模一樣。

隨著接連幾起人類透過手機作弊的事件發生，而且不光是西洋棋領域，還有很多競賽類的比賽也有類似狀況發生。不由得讓人們質疑，還有多少所謂的「大師」，其實都只是AI的傀儡？

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》