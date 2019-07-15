親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

反送中「沙田商場大亂鬥」！傳北京強硬拒絕林鄭辭職

Facebook因隱私嚴重外洩問題，遭FTC裁罰50億美元天價

2019-07-15 13:02楊又肇

針對過去因Cambridge Analytica等隱私問題造成影響，美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早做出決議，將以高達50億美元金額 (約新台幣1500億元)與其他附帶條件與Facebook達成和解。

分享

根據華爾街日報引述消息來源表示，美國聯邦貿易委員會預計以50億美元金額與相關附加條件與Facebook和解。不過，目前暫時還無法確認美國聯邦貿易委員會提出附加條件細節，而美國聯邦貿易委員會與Facebook均未對此作任何回應。

依照相關說法，美國聯邦貿易委員會以三票對兩票形式表決通過，但後續仍須由美國司法部審核確認。而一旦美國司法部通過此項和解，將成為美國政府歷年以來向科技公司裁罰最高金額。

在此之前，市場便有消息指稱美國聯邦貿易委員會將以30億至50億美元金額向Facebook開罰，而Facebook在今年公布2019財年第一季財報時，就已經透露將標記一項至少在30億美元規模的財務損失，意味Facebook稍早便已經做好心理準備。

過去因為Cambridge Analytica造成多達8700萬用戶隱私外洩，使得美國聯邦貿易委員會針對Facebook服務運作模式介入調查。相關說法更指出，罰款並非美國聯邦貿易委員會唯一可處置Facebook的作法，甚至能進一步要求Facebook執行長Mark Zuckberg對此負責，或是要求Facebook針對用戶隱私使用提出新條款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

亞馬遜15日促銷活動第一天 倉庫員工：發動罷工！

2019-07-14 20:44

華為在歐盟註冊Harmony商標 疑是「鴻蒙」官方譯名

2019-07-14 19:13

TOYOTA攜手Denso成立合資公司，避免自駕車技術過於仰賴他人

2019-07-15 13:01

元太加入AirFuel無線充電聯盟，擴展電子紙更多應用場景

2019-07-15 13:01

全球最貴建築之一 蘋果新總部價值估1294億

2019-07-13 13:54

傳McAfee將重新募股上市 但也有可能對外出售公司

2019-07-13 10:49

未來Google新聞搜尋結果將使大型媒體流量增加 對於小型媒體可能會是災難

2019-07-13 10:20

Google翻譯更新 讓鏡頭拍攝即時翻譯功能對應更多語言

2019-07-12 13:24

Apple Pay確定支援香港八達通交通卡 悠遊卡再等等

2019-07-12 09:25

標榜等同125cc排氣量動力的eMOVING面貌亮相

2019-07-12 09:24

亞馬遜串流音樂 快速竄紅

2019-07-12 02:36

串流音樂平台吸粉 競辦演唱會

2019-07-12 02:36

糗！四名蒙面高中生惡意噴漆 卻因連上Wifi暴露身分

2019-07-11 18:48

美國商務部正式宣佈在不違反國家安全下 將允許美國業者繼續向華為供貨

2019-07-11 08:36

與華為攜手 摩納哥成為歐洲首個5G網路覆蓋國

2019-07-10 15:06

推動數位轉型，聯想將ThinkBook品牌、ThinkCentre Nano系列產品引進台灣

2019-07-10 12:51

印度政府考慮全面禁止Facebook加密貨幣Libra

2019-07-10 11:49

Nutanix：擁抱數位轉型 從服務轉變為「體驗」將成為全新常態

2019-07-10 11:38

LG申請「Wallet ThinQ」名稱專利 可能推行加密數位錢包服務

2019-07-10 11:36

任正非：鴻蒙非備胎替代Google 原本為電信網絡設計

2019-07-09 20:34

NVIDIA將Jetson Nano開發板加入深度學習實作坊 推廣AIoT應用

2019-07-09 15:33

小摩：2020年蘋果將發表4款iPhone

2019-07-09 13:09

微軟再次宣傳Windows 1.0，就是為了配合Netflix原創電視劇《怪奇物語》

2019-07-09 08:38

報導指稱即便沒有證據，美國政府都會以潛在威脅為由制裁華為

2019-07-09 08:35

避免資源濫用 微軟將開始刪除超過2年未登錄使用帳號

2019-07-09 08:35

傳博通最快7月中旬宣布收購賽門鐵克 但可能仍有變數

2019-07-09 08:35

不甩禁令 英國4大電信將繼續用華為5G設備

2019-07-08 20:23

混合雲趨勢推動超融合系統應用成長 VMware依然奪下市場龍頭

2019-07-08 18:03

uberEATS進駐基隆、台南，藉由功能升級提高服務效率

2019-07-08 18:03

訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎再創佳績

2019-07-08 17:38

代號「Spring Crest」，百度攜手Intel打造AI處理器Nervana NNP-T

2019-07-07 16:22

美國連鎖電影院Regal Cinemas跟進推出無限制觀看電影票訂閱服務

2019-07-07 15:19

研究指出自駕車以更具效率方式駕駛 更容易造成乘客不安

2019-07-07 15:19

阿里巴巴將在中國境內的支付寶臉部識別系統加入美顏功能

2019-07-07 15:18

5大科技趨勢 領航未來5年

2019-07-06 13:47

數位服務噴發 商機2兆美元

2019-07-06 13:47

古巴總理計畫以加密貨幣拯救經濟，並且規避美國制裁

2019-07-06 12:50

超帥！三星利用5G遠端開車 橫跨大西洋

2019-07-05 19:59

陸學森：GoShare將成為最有力的電動車共享使用服務

2019-07-05 17:54
看更多

熱門文章

忠告世人？蘋果共同創辦人：甩掉臉書吧！

2019-07-14 19:45

一台不能「Switch」的Switch Lite 憑什麼要玩家買單？

2019-07-14 17:00

IKEA推出沙發字型免費下載 堪稱全世界最舒服字體

2019-07-14 19:02

亞馬遜15日促銷活動第一天 倉庫員工：發動罷工！

2019-07-14 20:44

LINE MUSIC來了！ 台灣四大音樂串流服務選哪個好？

2019-07-14 16:04

遊戲玩家開麥求救 男女待遇差很大

2019-07-14 18:32

華為在歐盟註冊Harmony商標 疑是「鴻蒙」官方譯名

2019-07-14 19:13

夏日電玩展Acer Day熱鬧開跑 話題電競筆電讓你輕鬆成A咖

2019-07-14 17:11

夏日電玩展 3天近8萬人次觀展

2019-07-14 21:25

Sony揭曉價格相對親民的Tough SF-M系列強固記憶卡、支援100W PD供電的USB-C Hub

2019-07-15 13:01

小米A3將會區分兩種版本，處理器規格與小米CC9系列不同

2019-07-15 13:00

Galaxy Note 10官方宣傳圖像再次曝光 頂端可能改為平面設計

2019-07-15 13:00

TOYOTA攜手Denso成立合資公司，避免自駕車技術過於仰賴他人

2019-07-15 13:01

Facebook因隱私嚴重外洩問題，遭FTC裁罰50億美元天價

2019-07-15 13:02

元太加入AirFuel無線充電聯盟，擴展電子紙更多應用場景

2019-07-15 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top