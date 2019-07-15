Facebook因隱私嚴重外洩問題，遭FTC裁罰50億美元天價

針對過去因Cambridge Analytica等隱私問題造成影響，美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早做出決議，將以高達50億美元金額 (約新台幣1500億元)與其他附帶條件與Facebook達成和解。

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根據華爾街日報引述消息來源表示，美國聯邦貿易委員會預計以50億美元金額與相關附加條件與Facebook和解。不過，目前暫時還無法確認美國聯邦貿易委員會提出附加條件細節，而美國聯邦貿易委員會與Facebook均未對此作任何回應。

依照相關說法，美國聯邦貿易委員會以三票對兩票形式表決通過，但後續仍須由美國司法部審核確認。而一旦美國司法部通過此項和解，將成為美國政府歷年以來向科技公司裁罰最高金額。

在此之前，市場便有消息指稱美國聯邦貿易委員會將以30億至50億美元金額向Facebook開罰，而Facebook在今年公布2019財年第一季財報時，就已經透露將標記一項至少在30億美元規模的財務損失，意味Facebook稍早便已經做好心理準備。

過去因為Cambridge Analytica造成多達8700萬用戶隱私外洩，使得美國聯邦貿易委員會針對Facebook服務運作模式介入調查。相關說法更指出，罰款並非美國聯邦貿易委員會唯一可處置Facebook的作法，甚至能進一步要求Facebook執行長Mark Zuckberg對此負責，或是要求Facebook針對用戶隱私使用提出新條款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》