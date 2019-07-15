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TOYOTA攜手Denso成立合資公司，避免自駕車技術過於仰賴他人

2019-07-15 13:01楊又肇

TOYOTA雖然過去與NVIDIA合作車用超級電腦，並且攜手投入自駕車技術研發，但顯然TOYOTA期望能串接更多發展機會。在稍早宣布消息中，TOYOTA確定與旗下持有24%股權子公司，同時也是全球最大汽車零件供應商Denso (電裝)合力生產自駕車晶片，藉此強化本身自駕車發展能力。

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依照雙方宣布消息，由TOYOTA與Denso合組新公司預計在2020年4月開始運作，總資產將達5000萬日圓，其中由Denso持股達51%，TOYOTA持股比例則為49%，員工人數則預計達500人以上。

目前Denso為TOYOTA與Lexus品牌車輛主要零件供應商，本身也向其他車廠提供零件。在去年時，Denso便與TOYOTA針對電動車項目深入合作，此次合組新公司，並且投入自駕車晶片研發、生產，顯示雙方在自駕車發展項目將會進一步強化。

在此之前，TOYOTA其實與NVIDIA、Uber已經有合作關係，雙方更針對自駕車技術進行合作，此次宣布與Denso合作成立新公司，並且投入自駕車技術發展，意味TOYOTA並不希望將關鍵技術僅仰賴單一廠商，而更計畫讓自身能有更高主導權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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