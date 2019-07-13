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未來Google新聞搜尋結果將使大型媒體流量增加 對於小型媒體可能會是災難

2019-07-13 10:20楊又肇

Google稍早透過Twitter頁面透露未來幾週準備換上的全新新聞搜尋結果，預期將從原本配圖條列呈現方式，改為卡片形式，同時預期將優先顯示市場公信力較高的大型媒體收錄內容。

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除了以更容易辨識閱讀的卡片形式列出相關新聞搜尋結果，若新聞內容包含影片內容也會特別呈現。

而對於大型媒體而言，此次更新顯然會有較大優勢，畢竟在新版搜尋結果中顯然將會優先顯示市場公信力較高的大型媒體收錄內容，同時也因為佔用面積更大的卡片形式呈現設計，使得單一頁面中可一同顯示的新聞內容數量相對減少許多，使得小型媒體日後想要藉由Google Search增加曝光量的情況，將會變得更不容易。

雖然以Google立場來看，規模發展、公信力較高的大型媒體收錄假新聞的比例相對較低，小型媒體或部落格則經常為了增加曝光量，進而藉由誇而不實標題或內容吸引點擊，導致假新聞四處橫行，因此選擇讓大型媒體收錄新聞放在優先排序。

但以認真製作內容的小型媒體或在地內容創作者立場來看，顯然就會覺得不公平，因為就算是公信力較高的大型媒體，難免也會因為內容撰寫者素質，以及合作內容來源產生假新聞的情況，因此Google這樣的作法是否能更有效率地杜絕假新聞問題，恐怕還值得商榷。

但可以確定的是，在新版新聞搜尋結果呈現模式中，將會造成更多流量導向大型媒體，或許Google也希望藉由這樣的模式維持與大型新聞網站合作關係，畢竟新版Google新聞服務有不少內容均與大型媒體網站深度合作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

假新聞Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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