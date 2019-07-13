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傳McAfee將重新募股上市 但也有可能對外出售公司

2019-07-13 10:49楊又肇

目前由Intel持有49%股權，並且由私募股權投資公司TPG Capital與Thoma Bravo共同持有51%股權的病毒防護公司McAfee，稍早傳出將重新上市消息

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在此之前，McAfee分別收購雲端安全技術提供商Skyhigh Networks，以及VPN解決方案業者TunnelBear，藉此更多業務發展機會。而此次傳出將重新上市消息，相關說法表示McAfee預期能以此募資10億美元以上金額，並且讓公司市值超過50億美元。

不過，先前也有消息指稱McAfee有可能將公司對外出售，而非選擇重新上市，但部分市場看法人認為McAfee重新上市仍有較好發展性。

McAfee最早在1987年由John McAfee創立，在2010年轉由Intel收購，並且更名為Intel Security，後續則在2016年與私募股權投資公司TPG Capital達成協議，由Intel持有49%股權情況下，讓Intel Security以獨立形式運作，同時恢復使用McAfee名稱。

而在此過程中，John McAfee曾以違法使用自己的名字為由向Intel提告，後續雙方則是達成和解，同意在非關網路安全或安全相關產品、服務項目中，John McAfee依然可使用個人名字註冊新公司名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

McAfee資安

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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