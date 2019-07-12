標榜等同125cc排氣量動力的eMOVING面貌亮相

預計在下週五 (7/19)宣布推出的新款eMOVING電動車，稍早由中華汽車釋出宣傳影片，並且讓此款標榜等同125cc排氣量動力的電動車iE125面貌亮相。

分享 facebook

從相關影片中，顯示iE125將採用不同於現有eMOVING電動車外觀，整體顯得較為「粗壯」，而形式上也有點類似Gogoro 2的外觀設計，當然在細節上仍有極大不同。而在iE125的設計中，同樣也加入Boost模式，讓車輛能以更大動力輸出。

其中，在龍頭採用多功能液晶儀表板，可以明顯呈現當前行駛速度，以及藉由計量表與百分比顯示車輛殘餘電量，而車前斜板也搭配使用投射式LED大燈，並且加上疑似行車記錄器的設計。至於輪框採用前12吋、後10吋的配置，並且在後輪採用碟煞設計。

車尾部分則採用現行多數油車設計，並且配置以鎖點固定的後扶手，預期也能更改安裝後車架等配件。

就先前說法，iE125將採用中油充電系統補充電力，同時最高行駛距離可達100公里，至於標榜等同125cc排氣量動力表現，影片內容標榜從靜止到時速50公里加速，可在3.9秒完成 (註)，但具體細節則還要等後續揭曉。

註：強調是在開啟Boost模式，同時全車負重在175公斤以下的情況下實現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》