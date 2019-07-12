Apple Pay確定支援香港八達通交通卡 悠遊卡再等等

先前在iOS 13 beta測試版本原始編碼中發現疑似對應香港八達通交通卡之後，稍早八達通也正式對外確認，將在今年稍晚時候開放iPhone及Apple Watch模擬使用八達通交通卡，除了可以用於搭乘香港地鐵等交通工具，同時也能用於支援八達通交通卡小額交易的零售通路。

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不過，八達通尚未公布明確的服務上線時間，預期要等蘋果今年秋季發表會之後才能確定。

由於先前蘋果已經開放iPhone及Apple Watch模擬使用藉由Sony FeliCa技術的Sucia卡 (俗稱：西瓜卡)，因此目前確認支援對應同樣以FeliCa技術打造的八達通交通卡，其實也是在預料情況。

現階段在台灣地區的消費者，應該有不少人更期待蘋果在今年秋季發表會是否宣布加入支援採MIFARE技術的台北悠遊卡，或是高雄一卡通。

在先前消息中，其實已經傳出蘋果可能準備同時支援FeliCa與MIFARE技術，藉此對應更多地區使用的交通卡，同時也能與在地小額支付交易接軌。在此之前，三星則已經率先宣布將使Galaxy系列手機可直接啟用悠遊卡模擬功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》