Google翻譯更新 讓鏡頭拍攝即時翻譯功能對應更多語言

針對過去在Google翻譯提供的鏡頭拍攝即時翻譯功能，在稍早更新中，從原本對應的88中語言新增超過60種語言，其中包含阿拉伯文、印度文、馬來文、泰文、越南文等，同時也將操作介面更新。

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而相較過往僅能藉由將不同語言轉換成英文，再從英文轉換成目標語言的作法，目前Google翻譯方式採用將需要翻譯的語言轉換成統一中介語言，意味使用者能直接將阿拉伯文轉譯成法文，或勢將日文直接轉換成中文，並且配合人工智慧技術轉換成語意通順的目標語言，避免翻譯語言經由二次翻譯造成語意不通情況。

同時透過新版神經機器翻譯 (Neural Machine Translation，NMT)，目前包含即時鏡頭翻譯功能的翻譯結果也變得更加準確、通順，在特定語言組合的翻譯結果錯誤率將可減少55%-85%。

另外，此次更新也針對使用需求，將自動偵測語言功能加入即時鏡頭翻譯功能，藉由圖像識別方式讓系統自動判斷翻譯語言類別，進而讓使用者能直接透過拍攝方式翻譯圖像式的文字內容，甚至可以直接將翻譯結果呈現在拍攝圖像顯示。

目前Google翻譯已經支援絕大多數的語言翻譯，此次更新更讓即時鏡頭翻譯功能可對應超過100種語言，另外也支援離線翻譯、雙向口語翻譯，或是透過書寫、文字輸入等方式進行翻譯。

依照Google的理想，期望能藉由Google翻譯消弭不同語言之間溝通隔閡，藉此讓資訊流通更快、更無障礙。

此次更新中，更分別加入可將手機鏡頭對準欲翻譯的文字進行即時鏡頭翻譯，以及在應用程式中拍攝欲翻譯的內容，並且對應可手動選出想要翻譯段落，或是在應用程式中翻譯相簿內的照片文字。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》