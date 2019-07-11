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糗！四名蒙面高中生惡意噴漆 卻因連上Wifi暴露身分

2019-07-11 18:48INSIDE

Photo Credit: US/Howard County Circuit C...
Photo Credit: US/Howard County Circuit Court
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四位美國馬里蘭州高中生，在畢業典禮前幾天的晚間跑到自己的學校四處惡意噴漆，其內容包含種族主義、同性戀及反猶太主義詞語等等，但卻因為連上學校的無線網路馬上被抓包。

根據華盛頓郵報報導，這四位學生來自格萊內爾格高中（Glenelg High School），本想針對上述事件進行惡作劇，沒想到卻輕易被發現。原因是這四位學生一到了學校就被Wifi自動登入，而要連上學校的網路必須要登入自己的學生身分資訊，也就是說…即使他們為了防止被監視器拍到用衣服遮住了他們的臉，但這些學生的身分還是馬上就曝光了。

這四位學生在去年5月23日的晚上11:35分被監視器拍到了使用噴漆塗鴉的身影，並留下種族主義、毀謗同性戀以及破壞學校財產的一些圖像。同時，也被發現這些學生連上學校的免費無線網路。

根據報導，這些學生在校園內留下了100多個塗鴉標記，儘管當地官方報導塗鴉以及不雅文字的數量超過50個。因為這些犯行，這些高中生被控仇恨罪（Hate crime），並於今年早些時候被緩刑，只需要進行社區服務並在之後的9至18個周末都必須要到監獄「服刑」。但據了解，這些青少年只需要服刑其中一部分即可。

這四位學生都利用噴漆塗鴉各種形式的仇恨塗鴉，甚至還針對了格萊內爾格高中的校長大衛伯頓（David Burton）噴上了歧視字眼，只因他是黑人。

「這些塗鴉被視為50個單獨的仇恨行為，包含了反猶太人、種族主義、同性戀的歧視等等，而種族歧視主義更針對自己學校的校長，」該州檢察官瑞奇吉普森（Rich Gibson）於4月的新聞發布會上表示。 「這是一種破壞我們社區結構的暴力行為。」

也許這些學生覺得有趣好玩，但除造成大眾不佳的觀感更讓自己引來難以抹滅的形象。在這次經驗後相信他們會更懂的「三思而後行」。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

反猶高中生WiFi

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