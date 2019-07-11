美國商務部正式宣佈在不違反國家安全下 將允許美國業者繼續向華為供貨

相比先前僅由美國總統川普、美國國家經濟委員會主席Larry Kudlow口頭說明，美國商務部此次對外宣布，在不違反國家安全威脅情況下，將允許美國業者繼續向華為供貨，代表華為確定可以從近期面臨斷貨情況解除危機。

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不過，美國商務部此次公布消息，其實仍與先前美國總統川普、美國國家經濟委員會主席Larry Kudlow口頭說明相同，依舊未將華為移出禁止出口名單，同時也僅允許在不違反國家安全威脅情況，仍可由美國境內業者繼續將旗下產品銷售給華為使用。

至於「不違反國家安全威脅情況」會如何判斷，顯然還是會以美國政府認定為主，在此次說明中並未具體透露。此外，美國商務部雖然宣布將允許美國境內業者繼續將產品銷售給華為，但具體核發許可時間也未做說明。

但至少以目前情況來看，美國境內業者如Google、Intel、Qualcomm、博通、微軟在內廠商將可繼續向華為銷售產品，但如何避免涉及「違反國家安全威脅」，或許就要看美國政府後續如何說明。

而從先前紐約時報報導指出，在川普政府的立場中，即便沒有證據表明華為曾有任何危及美國安全，美國依然會以國家安全為由限制華為，或許意味日後在涉及國家競爭發展利益情況下，美國政府可能還是會對華為開刀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》