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推動數位轉型，聯想將ThinkBook品牌、ThinkCentre Nano系列產品引進台灣

2019-07-10 12:51楊又肇

先前在中國市場新增全新ThinkBook產品線，並且針對物聯網應用需求推出系列產品後，聯想隨後也宣布在台推出13吋設計的ThinkBook 13s，以及針對邊緣運算使用需求打造的ThinkCentre Nano系列產品

此次揭曉的ThinkBook 13s與ThinkCentre Nano系列產品
此次揭曉的ThinkBook 13s與ThinkCentre Nano系列產品
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依照聯想說明，未來將會聯網家庭、辦公應用、智慧商業三大領域發展，其中包含藉由ThinkSmart系列產品提供更便利使用體驗，同時透過ThinkShield安全整合平台相關技術確保資料安全，進而串接物聯網應用、擴增實境或虛擬實境應用，以及更多智慧解決方案。

而此次在台推出的全新ThinkBook產品線，主要鎖定中小企業使用需求打造，同要標榜日本團隊操刀設計，與過往ThinkPad系列採用經典小紅點的設計不同，採用金屬外殼設計，更加強調輕薄、長效電池續航表現，並且兼具硬體效能的使用體驗。

全新ThinkBook品牌
全新ThinkBook品牌
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硬體規格方面則分別採用Intel第8代Core i7等級處理器，以及最高16GB記憶體與512GB SSD，兩款筆電的差異幾乎在螢幕尺寸規格，但解析度均為1080P，至於電池續航表現則分別為11小時與10小時，而ThinkBook 13s預設採用Intel整合式顯示卡，但可額外選擇與ThinkBook 14s相同的AMD Radeon 540X獨立顯示卡。

針對商業應用需求方面，則是分別整合TPM 2.0安全晶片、指紋辨識器、具備防窺功能視訊鏡頭，另外也內建Skype專屬按鍵，同時提供3年保固。

不過，針對台灣市場使用需求考量，聯想此次並未引進14吋設計的ThinkBook 14s，最主要還是先考量兩者尺寸相近，但未來依照市場需求依然有機會帶進台灣市場。

ThinkBook 13s
ThinkBook 13s
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強調輕巧機身與堅固外殼
強調輕巧機身與堅固外殼
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上蓋等機殼均以金屬材質設計
上蓋等機殼均以金屬材質設計
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在機身內搭載TPM 2.0安全防護晶片、指紋辨識器等設計
在機身內搭載TPM 2.0安全防護晶片、指紋辨識器等設計
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另外，針對AIoT智慧物聯網應用需求，此次在台推出的ThinkCentre Nano系列產品，分別包含ThinkCentre Nano M90n與ThinkCentre Nano M90n IoT，主要針對邊緣運算使用需求打造，將可對應0度到50度的運作環境使用，並且在在更輕巧機身設計中提供充足的I/O連接埠設計。

可視為迷你電腦的ThinkCentre Nano M90n，讓使用者能快速連接螢幕、鍵盤、滑鼠等配件，即可快速佈署使用，甚至能以更低耗電形式運作。而針對物聯網應用需求打造的ThinkCentre Nano M90n IoT，則是可採用堆疊使用模式，依照使用需求將多組設備串接構成不同運算模式。

在後續說明中，聯想表示更多物聯網應用周邊，例如先前提及的ECP300邊緣運算閘道器、IOT510C智慧攝影機，以及ThinkCentre Nano IoT控制設備與ThinkSystem SE350邊緣伺服器等產品，日後也會依照企業使用需求提供。

針對擴增實境等虛擬視覺應用部分，雖然先前聯想宣布推出全新擴增時鏡頭戴裝置ThinkReality，同時本身也與微軟合作推出混合實境頭戴裝置，在台灣市場主要會以企業應用需求協助建置，並且提最合適應用產品。

從聯想對於未來運算的想像，將從物聯網、使用端在內邊緣運算開始，透過前期數據運算、使用，進而透過網路連接至雲端進行協同運算，其中過程更以安全平台確保資料與傳輸安全，讓整體運算更加全面，進而推動數位化轉型。

ThinkCentre Nano系列產品
ThinkCentre Nano系列產品
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ThinkCentre Nano IoT
ThinkCentre Nano IoT
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網擴增實境聯想

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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