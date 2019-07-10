印度政府考慮全面禁止Facebook加密貨幣Libra

除了美國眾議院對於Facebook推行加密貨幣Libra有所意見，顯然印度政府對於Facebook此項加密貨幣也有所意見，可能考慮全面禁止將此項加密貨幣用於交易。

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印度政府在去年4月便宣布，除了個人之間使用比特幣等加密貨幣交易，所有受到印度儲備銀行監管單位均禁止使用加密貨幣，或是虛擬貨幣交易，同時近期也傳出印度政府可能進一步限制加密貨幣使用行為。

由於印度市場目前成為亞洲地區第三大經濟體，因此印度政府也格外重視貨幣流通模式，並且避免加密貨幣影響原本法定貨幣交易，而在這樣的情況下，印度政府對於Facebook推行的加密貨幣Libra，自然會有所防備。

不僅印度政府及美國眾議院對於Facebook推行加密貨幣感到擔憂，包含法國、英國在內政府及經濟機構也認為Facebook推行加密貨幣將對現有金流模式產生影響，而美國經濟學者也呼籲在所有疑問釐清之前，政府應要求Facebook暫停推行加密貨幣。

Facebook推行的加密貨幣Libra，是藉由加密平台Calibra運作，同時Facebook也與PayPal、Visa、Uber、Coin Basic、Lyft、Mastercard、Vodafone、eBay，以及Spotify在內業者合作，同時預計在2020年擴展更多合作夥伴，而Libra加密貨幣則預計會在2020年上半年間推出。

依照Facebook說明，Libra不僅可作為加密貨幣使用，同時也能與現有政府法定貨幣互換，因此也能用在一般日常生活交易。但因為標榜能與法定貨幣交換，因此美國眾議院擔心是否因此影響既有貨幣價值，同時也可能產生不正常金錢交易情況，進而要求Facebook在7月17日於公開聽證會上具體說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》