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Nutanix：擁抱數位轉型 從服務轉變為「體驗」將成為全新常態

2019-07-10 11:38楊又肇

對於目前諸多穩定發展的傳統產業也開始積極推動數位轉型趨勢，Nutanix台灣區總經理黃承彬認為過往「一勞永逸」的基礎架構將逐漸被新技術取代，而依照不同需求動態調整服務，讓目標客群能有全新「體驗」，將會成為全新常態。

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以傳統企業數據建置模式，通常會設立自有數據資料機房，同時必須投入大量成本維護運作，而在現行市場發展快速變化的趨勢下，顯然依照傳統經營模式已經無法滿足現行需求，連帶地也讓企業內部基礎架構面臨改變。

過去藉由單純、穩定的營運模式建立的在地機房等IT基礎建設，在如今強調資料上雲、擁抱混合雲端架構的情況下，顯然已經無法對應市場日趨複雜的個人化體驗需求。一如智慧型手機、可穿戴裝置逐漸改變PC使用方式，黃承彬表示軟體定義與混合雲應用也開始改變傳統建置的基礎架構。

黃承彬表示，藉由新技術改變傳統基礎架構，IT人員可以有更多時間與心思協助企業創造更具效率的技術應用模式，而工作人員也能透過新技術產生更快的工作效率與更大產能，進而讓企業能因應市場需求快速調整發展策略。

而相比傳統機房基礎建設管理維護需要花費大量成本，近年來大量推廣的超融合基礎架構，強調具有簡單、靈活、可擴展的特點，並且能針對客製化需求提供合適解決方案，同時能以更短時間佈署建置，甚至可以依照後續需求擴充，傳統需要花費幾個月時間建置的基礎架構，在超融合基礎架構設計中，僅需花費幾天時間即可完成開發、試點，並且快速投入實際執行。

甚至有任何突發狀況或緊急需求都能即時獲得解決，例如藉由軟體定義，或是自動化處理即可改善需求問題，甚至企業端負責管理人員並不需要豐富IT能力也能讓服務項目順利執行運作。

由於現在越來越多個人化「體驗」需求產生，傳統基礎架構已經難以滿足隨時產生變化的市場趨勢，因此企業也必須以更快、更靈活且簡單的技術因應成長。黃承彬認為，隨著市場發展對於數位化數據的依賴持續加重，企業轉向數位化發展已經是必然趨勢，而擁抱全新基礎架構更是推動企業轉型動力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雲端數位匯流

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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