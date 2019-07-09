任正非：鴻蒙非備胎替代Google 原本為電信網絡設計

2019-07-09 20:34 香港01 記者蘇廷磊／報導



華為創始人任正非 路透社 分享 facebook 關於華為自家操作系統鴻蒙，外界消息不斷。周二（9日），華為內部論壇「心聲社區」發布華為創始人任正非6月18日接受法國《觀點》周刊的採訪實錄。

任正非表示，鴻蒙不是備胎計劃，鴻蒙系統並不是像大家想像那樣用在手機中，這個系統原本是為了電信網絡而設計的。

任正非稱，鴻蒙系統並不是像大家想像那樣用在手機中，做這個系統的時候並不是想替代谷歌（Google）的。如果谷歌高端系統不向華為開放，鴻蒙系統會不會轉移做一些生態，現在還沒有完全界定。

任正非表示，「我們有數千塊電路板，電路板都要有操作系統。鴻蒙操作系統是一個面向確定時延系統的操作系統，實現系統端到端處理時延是精確到5毫秒，甚至更低的毫秒級乃至亞毫秒級，控制只有這麼小時延，對物聯網自動生產有用。我們是為了萬物互聯、將來走向智能社會所做的一個操作系統」。

針對鴻蒙運行速度比安卓（Android）或者蘋果的操作系統更快這一說法，任正非表示，「沒有比較，有可能。」任正非強調，這是技術論據，不是商業論據。但是與蘋果、安卓相比，華為的缺點是沒有生態，只是一個純技術性操作電信網絡的系統。任正非又指出，鴻蒙不是備胎計劃，本身就應該有這個系統，華為的網絡才能運行，這個系統原本是為了電信網絡而設計的。

任：美國或在物聯網領域打擊華為

對於物聯網這一領域，任正非近日接受媒體採訪稱，美國打擊華為的下一個領域，將是物聯網和智能工廠。在物聯網標準制定方面，任正非還將華為與美國公司進行了比較，「如果要讓大家投票表決物聯網標準，他們會投給華為，因為高通在物聯網領域還沒做多少工作，而我們已經進行了大量研究」 。

任正非預測，一旦華為成為物聯網行業的領導者，特朗普政府將就會把注意力轉向這個領域。他直言，「接下來，他們（美國）會在物聯網領域打擊我們，那就讓他們打」。

儘管在新興的工業物聯網硬件和平台市場上，目前還沒有明確的行業領導者，但有分析師表示，華為提供的產品種類最多。美國知名市場研究公司高德納（Gartner）的分析師相斌斌（Milly Xiang）表示，「從前端晶片到操作系統、網絡、邊界網關、平台、安全和數據分析，華為擁有全方位的能力。」

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